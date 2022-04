Charts: dominano Harry Styles ed i Red Hot Chili Peppers

Harry Styles, con la sua “As it was” ed i Red Hot Chili Peppers con l’album “Love unlimited” dominano la scena.

ALBANIA: Singoli: Crypto- Don Xhoni

Album:Muzikë E Alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/L’enfer – Stromae (Vallonia)/Infinity – Jaymes Young(Germanofono)

Album:#LikeMe – Seizoen 3- LikeMe The Cast (Fiandre) /Multitude – Stromae (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Partizanka – Toto H (nazionali)/How long – Tove Lo (internazionali)

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

CIPRO – Singoli: Enemy -Imagine dragons & JID

Album:Planet Her (Deluxe)- Doja Cat

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Bam Bam- Camila Cabello ft Ed Sheeran (internazionali)

Album: Lipanj, Srpanj, Kolovoz- Urban & 4 (nazionali)/Unlimited love- Red Hot Chili Peppers (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Bitte små rik – Tina Dickow

ESTONIA – Singoli:Hope-Stefan

Album: O’pjat- Guf

FINLANDIA- Singoli:Haluun takas mun perhoset- Pehmohaino

Album:Soulavaris- J.Karialainen

FRANCIA- Singoli: Rencontre- Disiz

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

GERMANIA –Singoli: Zick zack- Rammstein

Album: Mille Grazie – Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

GRAN BRETAGNA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Wet Leg – Wet Leg

GRECIA- Singoli:Trafficante – VLOSPA & SNIK (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Ti na leme tora- Eleonora Zouganeli

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Sour- Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli:Itzhik Eshel – Ani Hozer (nazionali) /As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Katatss shamekh katss etsub- Eyal Golan

ITALIA-Singoli: Piove – Lazza & Sfera Ebbasta

Album: Sirio – Lazza

LETTONIA- Singoli: Where are you now- Lost Frequencies & Calum Scott

Album:O’pjat- Guf

LITUANIA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessica Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

MALTA –Singoli: Ritmu – Aidan (nazionali)/Peru – Fireboy DML & Ed Sheeran (internazionali)

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

MOLDAVIA: Singoli: Dope- Yelawolf

Album:O’pjat- Guf

NORVEGIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Polaroid – Bløf

POLONIA- Singoli: Odbicie (Mark Neve Remix)- Bryska

Album:Dom dla zmyslonich przjaciol pana mateusza – Szpaku

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Victima- Carla’s Dream (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album:616 : Un Nou Capitol- Azteca

RUSSIA- Singoli:Not about us – Alis Shuka

Album: SERVIZIO SOSPESO*

SAN MARINO: Radio: Bagno a mezzanotte – Elodie

SERBIA- Singoli: Losa- Breskvica (nazionali)/Sacrifice – The Weeknd (internazionali)

Album: Posesivna- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Popstar- Calin

SLOVENIA- Singoli: Zadnja noč – Žan Serčič (nazionali) /Scatola- Laura Pausini (internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli: Pantysito – Alejo, Feid & ROBI

Album: Motomami- Rosalia

SVEZIA- Singoli: Ut med allt – Björn Holmgren

Album:Eyes Of Oblivion- The Hellacopter

SVIZZERA: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

TURCHIA- Singoli:Enemy – Up- Inna

Album:C5MODE- Lvbel C5

UCRAINA – Singoli: Stefania- Kalush Orchestra

Album: O’pjat- Guf

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

(*)= il servizio di rilevazione degli album era fornito da una piattaforma che ha sospeso il servizio in Russia dopo l’aggressione da parte di quest’ultima dell’Ucraina

