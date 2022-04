Alla scoperta di Ruth Koleva, la voce contro i poteri forti della Bulgaria

Sarebbe troppo lungo raccontare la storia di Ruth Koleva, ma vale la pena fare un passaggio attraverso il suo nuovo singolo “Kiss my attitude”, perchè si tratta di uno dei primi nomi dell’Est Europa ad avere avuto un successo internazionale. Classe 1990, bulgara, oggi vive e lavora negli Usa ed è un nome prominente della scena indie pop internazionale

Il nuovo singolo, che è uscito anche nel suo Paese natale, è proprio una sfida a quest’ultimo, dove c’è una lunga scia di omofobia ed ancora oggi su quel fronte è molto complesso. Attiva da oltre 10 anni, è anche una delle prime firmatarie di un manifesto contro l’attuale primo ministro Boyko Borisov ed il direttore della tv, a seguito delle recenti proteste anti-governative legate alla libertà di espressione e l’indipendenza della magistratura.

Nel settembre 2018, è stata inclusa nella classifica “30 under 30” della rivista Forbes per i bulgari di maggior successo sotto i 30 anni ed ormai da diverso tempo canta in tutti i più importanti palchi d’Europa e non solo, con il suo progetto solista o con varie formazioni che la vedono frontwoman.

Cinque album all’attivo, presenza fissa del Sofia Pride, il suo sound indie pop si è fatto strada anche attraverso una serie di collaborazioni di spessore, come quella con il cantante e producer americano Diggs Duke in “Beyond borders”. Merita un ascolto anche “Candy coated”.

