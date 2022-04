Musicultura 2022, il concerto dei finalisti 3 e 4 maggio a Recanati

Entra nel vivo l’edizione 2022 di Musicultura, lo storico Festival della Canzone popolare e d’autore, con il tradizionale concerto dei finalisti al Teatro Persiani di Recanati.

I finalisti, che per quest’anno sono eccezionalmente 18 (invece dei canonici 16), si divideranno nelle due serate (che saranno trasmesse su Rai Radio 1, come di consueto radio ufficiale del festival, con il commento di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola) per poi esibirsi insieme a grandi ospiti.

Nello specifico, la serata del 3 maggio vedrà protagonisti, insieme agli ospiti Simone Cristicchi e Amara:

caspio (Trieste) – domani!

(Trieste) – domani! Emit (Lodi) – Vino

(Lodi) – Vino iosonorama (Napoli) – Zero Volume (Partenope)

(Napoli) – Zero Volume (Partenope) Cassandra Raffaele (Vittoria RG) – La mia anarchia ama te

(Vittoria RG) – La mia anarchia ama te Valeria Sturba (Bologna) – Antiamore

(Bologna) – Antiamore Valerio Lysander (Roma) – Sandali

(Roma) – Sandali Martina Vinci (Genova) – cielo di Londra

(Genova) – cielo di Londra Y0 (Ravenna) – TRAPsodia POPolare

(Ravenna) – TRAPsodia POPolare Yosh Whale (Salerno) – Inutile

Nella serata del 4 maggio, invece, insieme a Enrico Ruggeri (da anni conduttore della fase finale allo Sferisterio di Macerata) si esibiranno:

Isotta (Siena) – Palla avvelenata

(Siena) – Palla avvelenata Kamahatma (Trecate NO) – Saletta fumo

(Trecate NO) – Saletta fumo Malvax (Modena) – Esci col cane

(Modena) – Esci col cane Sandri (Cesena) – Bar Legni

(Cesena) – Bar Legni Sara Loreni (Parma) – Amanda

(Parma) – Amanda Sofia Rollo (Lecce) – Da sola

(Lecce) – Da sola Te quiero Euridice (Piacenza) – Mandorle

(Piacenza) – Mandorle THEMORBELLI (Alessandria) – Il Giardino dei Finzi Contini

(Alessandria) – Il Giardino dei Finzi Contini Vito (Palermo) – Quanto costa l’amore

Tra questi 18 finalisti, come di consueto, saranno selezionati gli 8 vincitori che prenderanno parte alla fase finale di Musicultura, in programma venerdì 24 e sabato 25 giugno, che andrà in scena nella ormai storica location (che ospita il festival dal 2005) dello Sferisterio di Macerata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...