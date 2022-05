Charts: l’ex One Direction Harry Styles ancora protagonista

Prosegue la marcia in vetta di “As it was” di Harry Styles. Tiene anche Jaymes Young

ALBANIA: Singoli: Crypto- Don Xhoni

Album:Muzikë e alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/As it was – Harry Styles(Vallonia)/L’enfer – Stromae (Germanofono)

Album:Jong Wolven – Clouseau (Fiandre) /Multitude – Stromae (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Utrje otnovo- Grafa (nazionali)/How long – Tove Lo (internazionali)

Album:I never liked you – Future

CIPRO – Singoli: Enemy -Imagine dragons & JID

Album:Money And Drugs Can’t Live In Poverty- Mad Clip

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Bam Bam- Camila Cabello ft Ed Sheeran (internazionali)

Album: Lipanj, Srpanj, Kolovoz- Urban & 4 (nazionali)/Unlimited love- Red Hot Chili Peppers (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Hjem fra fabrikken- Andreas Odbjerg

Album: Hjem fra fabrikken- Andreas Odbjerg

ESTONIA – Singoli:Where did you go – Jax Jones ft MNEK

Album: FREERIO 2- OG BUDA

FINLANDIA- Singoli:Haluun takas mun perhoset- Pehmohaino

Album:Kaukana Kotoa- Pehmohaino

FRANCIA- Singoli: Rencontre- Disiz

Album:Nostalgia + – Green Montana

GERMANIA –Singoli: We made it – T Low& Miksu/Macloud

Album: Yellow bar Mitzvah- Sun Diego

GRAN BRETAGNA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Skinty Fia – Fointaines DC

GRECIA- Singoli:Mademe- Trannos, Kings (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Random access memory- Daft Punk

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album:= Skinty Fia – Fointaines DC

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli:Itzhik Eshel – Ani Hozer (nazionali) /As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Katatss shamekh katss etsub- Eyal Golan

ITALIA-Singoli: Shakerando- Rhove

Album: Sirio – Lazza

LETTONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: FREERIO 2- OG BUDA

LITUANIA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessica Shy

LUSSEMBURGO-As it was – Harry Styles

Album:Zeit- Rammstein

MALTA –Singoli: Ritmu – Aidan (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:I never liked you – Future

MOLDAVIA: Singoli: Dangerous – ScHoolboy Q feat. Kid Cudi

Album:FREERIO 2- OG BUDA

NORVEGIA- Singoli: Dans pÅ bordet- David mokel, ballinciaga

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Dromen in kleur- Suzan & Freek

POLONIA- Singoli: Melody – Sigala

Album:Uczta- sanah

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Dincolo de Marte – Randi ft Roxen (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album: I never liked you – Future

RUSSIA- Singoli:Not about us – Alis Shuka

Album: SERVIZIO SOSPESO*

SAN MARINO: Radio: Bagno a mezzanotte – Elodie

SERBIA- Singoli: Omadjijala- Devito & Relja (nazionali)/Sacrifice – The Weeknd (internazionali)

Album: Posesivna- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Popstar- Calin

SLOVENIA- Singoli: Disko- LPS (nazionali) /My love – Florence & the machine (internazionali)

Album: I never liked you – Future

SPAGNA- Singoli: Pantysito – Alejo, Feid & ROBI

Album: Motomami- Rosalia

SVEZIA- SingoliFakka ur -Loam & Adaam

Album:Satan i gatan- Veronica Maggio

SVIZZERA: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: MTV Unplugged tonbildshow- Patent Ochsner

TURCHIA- Singoli:Sad girls luve money- Amaarae ft Molly

Album:Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1- Interpreti Vari

UCRAINA – Singoli: Stefania- Kalush Orchestra

Album: FREERIO 2- OG BUDA

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Legyen X-I’m Dorothy

(*)= il servizio di rilevazione degli album era fornito da una piattaforma che ha sospeso il servizio in Russia dopo l’aggressione da parte di quest’ultima dell’Ucraina

