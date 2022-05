Paranoid 1966, alla scoperta del nome nuovo della Spagna

Segnatevi il nome di Victoria Weka, in arte Paranoid 1966. Perchè a soli 20 anni potrebbe diventare presto uno dei nomi forti della scena internazionale. Per adesso è già una certezza in Spagna, dove è improvvisamente sbucata nel mainstream grazie alla contaminazione fra pop, trap, suoni africani e r’n’b, gudagnandosi l’accesso alla popolare playlist ‘Radar España’, a quella di Spotify e anche una lunga scia di voti allo Youtube Foundry, un premio che prima di lei in Spagna solo da Rosalia.

Sonorità africane, si diceva. Perchè questa ragazza nata e cresciuta ad Alicante viene da una famiglia originaria della Guinea Equatoriale, l’ex colonia spagnola nonchè unico stato africano dove appunto si parla ancora lo spagnolo. “Bebiendote, es mentira” è il suo ultimo singolo ma sono parecchie le cose belle di questa artista che fa della Fede uno dei punti cardine della sua vita.

“Tic tac” è molto forte ed è uno stile completamente diverso perchè preferisce non incasellare il suo talento poiché compone una ballata sul crepacuore e una canzone da ballare con gli amici nel parco ogni pomeriggio. Originalità in tutto, anche nel fatto che per adesso preferisce puntare solo sui singoli, nonostante abbia già diverso materiale per fare un album. Per ora gli streaming le stanno dando ragione. Meritano un ascolto “Candy“, “Niñxs Malxs”, “Te recojo a las 19:66“.

