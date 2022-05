Aspettando l’Eurovision 2022 ecco anche The Sound of Sweden a cura di Loreen

Dopo quelle presentate nelle scorse settimane che riguardavano Italia, Francia, Paesi Bassi Austria, Spagna, Irlanda e Israele, arriva una nuova playlist eurovisiva di Spotify, o meglio una nuova playlist a cura di ex partecipanti all’Eurovision, ma con brani dei rispettivi mainstream. Tocca alla Svezia, affidata a Loreen, vincitrice delll’Eurovision Song Contest 2012 con “Euphoria”.

Ci sono alcuni nomi di discreta fama internazionale come Likke Ly, Seynabo Sey, Tove Lo, Robyn, ci sono gli Swedish House Mafia, e i The Knife, una storica band elttronica che ha superato i 20 anni di carriera, ci sono gli ABBA con la iconica “Waterloo” vincitrice nel 1974, il partecipante dello scorso anno Tusse, le One More Time a loro volta ex partecipanti, ma anche alcuni nomi meno noti al grande pubblico.

La vastissima e variegata scena musicale svedese si presenta in tutto il suo splendore, insomma, senza tralasciare niente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...