La tedesca Leony va alla conquista dell’Europa con la hit “Remedy”

L’avevamo conosciuta con l’ennesima cover di “Dragostea din tei”, il successo degli O-Zone del 2003 che era diventato nella rielaborazione “Faded love”, che comunque le aveva fruttato il disco d’oro ed una serie di ottimi piazzamenti in giro per l’Europa oltre a diversi riconoscimenti in patria.

Adesso Leonie Burger, in arte Leony torna a scalare le classifiche con un brano che ormai la inserisce appieno nel filone dance-EDM di grande popolarità nel Nord Europa ma non solo, visto che il brano è ai vertici delle classifiche di mezza Europa e di quella continentale stessa. Pienissimi anni 90, ma in fondo ci piace moltissimo proprio per questo motivo.

Leony aveva debuttato nel 2014 grazie al talent show Rising Star, trasmesso su RTL, come componente della band Unknown Passenger. L’esordio da solista risale invece al 2016. Ma è negli ultimi due anni che è salita nel mainstream, venendo anche premiata come esordiente dell’anno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...