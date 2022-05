Aspettando l’Eurovision 2022: canzoni dell’ESC per la Festa della Mamma

Niente charts in questa domenica che precede l’Eurovision Song Contest: spazio dedicato alla Festa della Mamma, che appunto si celebra in questa giornata. Ecco alcune proposte direttamente dall’Eurovision dedicato a quella che è per tutti la donna più importante della nostra vita. E ovviamente tanti auguri a tutte le mamme da parte della redazione.

🇲🇨 Jean Jacques Bertolai – Maman 🇫🇷

La prima canzone dell’Eurovision sulla mamma è del 1969: l’allora tredicenne Jean Jacques Bertolai, francese in gara per Monaco, eseguiva questo pezzo molto classicamente dell’epoca. Il bambino ha fatto un bel sogno: è diventato pilota di una nave e gira il mondo, e la mamma lo guarda con aria fiera. Il bambino ha fatto un brutto sogno: ha visto la mamma invecchiare e allora preferisce stare al fianco della mamma più meravigliosa del mondo.

🇧🇪 Axel Hirsoux- Mother

Il grande tema classico su un grande classico della melodia per l’artista vallone che però cantò al soldo della tv fiamminga. Alla mamma vogliamo tutti bene, ci mancherebbe, ma qui siamo sui livelli di Luciano Tajoli negli anni 50: “And once again mother/ You are right there mother/ You are my guiding light, My shoulder, my shelter, my satellite/ I’m weak, you’re bright“. Ma per questo giorno, ci può stare.

🇧🇾 Polina Smolova – Mum

Polina Smolova nel 2006 cantò per la Bielorussia, oggi è nella lista nera del Governo per essersi schierata a favore dei manifestanti e contro Lukashenko. Non abbiamo purtroppo l’emoji con la bandiera biancorossa. La mamma come dispensatrice di consigli in amore, che spesso restano inascoltati: “Never say me, mamma – he is too dangerous/ Love can make us broken, but it makes us fly /Let me love him mamma”

🇷🇺 Anastasia Prikhodko 🇺🇦 – Mamo

Accanto ad Anastasia Prikhodko abbiamo messo due bandiere perchè lei è ucraina anche se nel 2009 cantò per la Russia nell’edizione di Mosca. Un simbolo di pace, soprattutto in considerazione del fatto che lei è ovviamente schierata dalla parte del suo popolo ucraino. Anche qui, la mamma e l’amore: “Mum, you’ve been telling me not to desire/ Mum, at that time I didn’t know where trouble lied/ Mum, you’ve been telling me that time is like water/Mum, Mum, Mum, love is trouble”

🇫🇮 Pernilla Karlsson – När jag blundar

In gara per la Finlandia, ma in svedese, in quanto lei rappresenta la minoranza di lingua svedese del suo Paese. La canzone sulla mamma, senza nominare mai la parola mamma: “A life without colours, that’s not you/ Someone you see when you close your eyes/ like an angel before you/ Someone who helps you/ fly when you’ve forgot how to do it”

🇲🇩 Sunstroke Project- Hey Mamma

I moldavi chiusero terzi nel 2017, primo storico podio del loro Paese. La mamma ti aspetta sveglia quando sei uscito con la morosa, e si preoccupa per te: “Mamma, mamma, don’t be so down/ All it keeps going round and round/ Mamma, mamma, don’t be so mad/ If you knew me you’d be surprised/ Mamma, mamma, don’t be so mad/She’ll be back home till sunrise”

🇪🇸 BONUS TRACK: Rigoberta Bandini- Ay Mamà (finalista Benidorm Fest 2022)

La grande sconfitta del Benidorm Fest, la selezione nazionale spagnola per l’Eurovision, è Rigoberta Bandini (della quale abbiamo ampiamente parlato). In questi giorni è uscito il video ufficiale di “Ay Mamà”, che esalta proprio il ruolo della maternità. Meritava di essere la nostra bonus track. “Non so perchè fanno tanto paura le nostre tette, senza di esse non ci sarebbe nè umanità nè bellezza”.

