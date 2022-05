Eurovision Song Contest 2022: ecco i qualificati della prima semifinale

Prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 al Pala Olimpico a Torino. Grosse sorprese fra i qualificati e quindi anche fra gli esclusi: passa il turno “Boys do cry”, la sin troppo intimista ballata di Marius Bear per la Svizzera, resta fuori “Sekret” di Ronela Hajati per l’Albania.

Delusione personale per l’eliminazione di “Guilty pleasure di Mia Dimsic, che però era in una semifinale oggettivamente molto difficile. Salta il primo big, ovvero Lum!X, fortemente penalizzato da una vocalist debolissima, ovvero Pia Maria, alla quale non è bastato abbassare di un tono la canzone per evitare le stecche.

Il sorteggio del posizionamento nelle due metà di finale per i 10 finalisti ha piazzato tutti i brani più forti nella prima metà finale, che ormai è quasi completa: non sarà facile per l’organizzazione comporre la line up, anche se nella seconda semifinale c’è ancora qualche cartuccia interessante.

Qualificate e metà finale

Lituania – Monika Liu – Sentimentai SECONDA

– Monika Liu – Sentimentai SECONDA Svizzera – Marius Bear – Boys Do Cry PRIMA

– Marius Bear – Boys Do Cry PRIMA Ucraina – Kalush Orchestra – Stefania PRIMA

– Kalush Orchestra – Stefania PRIMA Paesi Bassi – S10 – De Diepte PRIMA

– S10 – De Diepte PRIMA Moldavia – Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul SECONDA

– Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul SECONDA Portogallo – MARO – Saudade, Saudade PRIMA

– MARO – Saudade, Saudade PRIMA Islanda – Systur – Með Hækkandi Sól SECONDA

– Systur – Með Hækkandi Sól SECONDA Grecia – Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together SECONDA

– Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together SECONDA Norvegia – Subwoolfer – Give That Wolf A Banana PRIMA

– Subwoolfer – Give That Wolf A Banana PRIMA Armenia – Rosa Linn – Snap. PRIMA

Eliminate

Albania – Ronela Hajati – Sekret

– Ronela Hajati – Sekret Lettonia – Citi Zēni – Eat Your Salad

– Citi Zēni – Eat Your Salad Slovenia – LPS – Disko

– LPS – Disko Bulgaria – Intelligent Music Project – Intention

– Intelligent Music Project – Intention Croazia – Mia Dimšić – Guilty Pleasure

– Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca – REDDI – The Show

– REDDI – The Show Austria – LUM!X feat. Pia Maria – Halo

Posizionamento Big 5

Italia- Mahmood e Blanco- Brividi PRIMA (9)

Francia – Alavan &Ahez – Fulenn PRIMA

Germania – Malik Harris – Rockstars – PRIMA

Regno Unito- Sam Ryder – Space Man – SECONDA

Spagna – Chanel- SloMo -SECONDA

Mi piace: Mi piace Caricamento...