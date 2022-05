Eurovision 2022, seconda semifinale eliminati Achille Lauro ed Emma Muscat

Seconda semifinale dell’Eurovision 2022, con sorpresa: eliminati Achille Lauro con “Stripper”, nonostante una performance importante che ha infiammato il Pala Olimpico ed Emma Muscat, rappresentante di Malta con “I am what I am”, per la quale non ha sicuramente pagato il cambio del brano rispetto a quello presentato al concorso di selezione.

A sorpresa, passano il turno il Belgio, la Romania e l’Australia anche a discapito dell’Irlanda, cresciuta moltissimo nel corso di questi mesi ed in possesso di un pop di ottima fattura messo in scena molto bene. Un brutto colpo per il Paese leader di vittorie, che stava provando a tornare in carreggiata.

Paesi qualificati

Belgio – Jeremie Makiese – Miss you

Repubblica Ceca – We Are Domi – Lights off

Azerbaigian – Nadir Rustamli – Fade to black

Polonia – Ochman – River

Finlandia – The Rasmus – Jezebel

Estonia – Stefan – Hope

Australia – Sheldon Riley – Not the same

Svezia – Cornelia Jakobs – Hold me closer

Romania – WRS – Llamame

Serbia – Konstrakta – In corpore sano

Paesi eliminati

San Marino – Achille Lauro – Stripper

Cipro – Andromache – Ela

Malta – Emma Muscat – I am what I am

Israele – Michael Ben David – I.M

Macedonia Del Nord – Andrea – Circles

Montenegro – Vladana – Breathe

Irlanda – Brooke Scullion – That’s rich

Georgia – Circus Mircus – Lock me in

Gli artisti qualificati hanno anche sorteggiato la propria metà di finale e dunque, in attesa dell’ordine di uscita che verrà composto sulla base di questo sorteggio, questa la suddivisione.

PRIMA META’

Armenia: Rosa Linn- Snap

Finlandia: The Rasmus- Jezebel

Francia: Alvan & Ahez – Fulenn

Germania: Malik Harris – Rockstars

Italia: Mahmood e Blanco – Brividi (posizione 9)

Norvegia: Subwoolfer- Give that wolf a banana

Paesi Bassi: S10- De Diepte

Portogallo: Maro- Saudade, Saudade

Repubblica Ceca – We are Domi – Lights off

Romania- WRS – Llamame

Spagna: Chanel- SloMo

Svizzera: Marius Bear – Boys do cry

Ucraina: Kalush Orchestra-Stefania

SECONDA META’

Australia: Sheldon Riley – Not the same

Azerbaigian: Nadir Rustamli – Fade to black

Belgio- Jeremy Makiese – Miss you

Estonia: Stefan- Hope

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord- Die together

Islanda: Systur – Með hækkandi sól

Lituania: Monika Liu – Sentimentai

Moldavia: Zdob si Zdub ft Fratii Advahov- Trenuletul

Polonia: Ochman- River

Regno Unito: Sam Ryder – Space Man

Serbia – Konstrakta- In corpore sano

Svezia- Cornelia Jakobs – Hold me closer

