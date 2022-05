Eurovision 2022, vince l’Ucraina. Sesto posto per l’Italia

Cala il sipario sull’Eurovision Song Contest 2022. L’Ucraina, rappresentata dalla Kalush Orchestra con il brano “Stefania”, ha alzato il microfono di cristallo con 631 punti, chiudendo davanti a Sam Ryder per il Regno Unito con “Space man” (466 punti) e Chanel per la Spagna con il brano “SloMo” (459 punti).

L’Italia chiude al sesto posto con 261 punti, non male considerando i precedenti risultati dei paesi ospitanti, complice una performance non ottimale da parte di Mahmood e Blanco e la poca fortuna con l’ordine di uscita.

Sorprende la Serbia con un ottimo quinto posto, grazie ai suoi 312 punti, rappresentata da Konstrakta con il brano “In corpore sano”, subito dietro alla Svezia di Cornelia Jakobs con “Hold me closer” (438 punti).

Più in basso nella top10 troviamo, al settimo posto, la Moldavia rappresentata dagli Zdob si Zdub & Fratii Advahov con il brano “Trenuletul” (253 punti), a seguire in ottava piazza la Grecia di Amanda Tenfjord con Die Together (215 punti), nona la portoghese Maro, con “Saudade, saudade” (207 punti) e decima la Norvegia dei Subwoolfer con “Give that wolf a banana” (182 punti).

🇺🇦 Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania (631) 🇬🇧 Regno Unito: Sam Ryder –Spaceman (466) 🇪🇸 Spagna: Chanel –SloMo (459) 🇸🇪 Svezia: Cornelia Jakobs –Hold Me Closer (438) 🇷🇸 Serbia: Konstrakta –In Corpore Sano (312) 🇮🇹 Italia: Mahmood & BLANCO –Brividi (268) 🇲🇩 Moldavia: Zdob și Zdub & Advahov Brothers –Trenulețul (253) 🇬🇷 Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (215) 🇵🇹 Portogallo: MARO –Saudade Saudade (207) 🇳🇴 Norvegia: Subwoolfer –Give That Wolf A Banana (182) 🇳🇱 Paesi Bassi: S10 – De Diepte (171) 🇵🇱 Polonia: Ochman – River (151) 🇪🇪 Estonia: Stefan –Hope (141) 🇱🇹 Lituania: Monika Liu – Sentimentai (128) 🇦🇺 Australia: Sheldon Riley –Not The Same (126) 🇦🇿 Azerbaijan: Nadir Rustamli –Fade To Black (106) 🇨🇭 Svizzera: Marius Bear –Boys Do Cry (78) 🇷🇴 Romania: WRS –Llámame (65) 🇧🇪 Belgio: Jérémie Makiese –Miss You (64) 🇦🇲 Armenia: Rosa Linn – Snap (61) 🇫🇮 Finlandia: The Rasmus –Jezebel (38) 🇨🇿 Repubblica Ceca: We Are Domi –Lights Off (38) 🇮🇸 Islandia: Systur – Með Hækkandi Sól (20) 🇫🇷 Francia: Alvan & Ahez –Fulenn (17) 🇩🇪 Germania: Malik Harris –Rockstars (6)

Gli intoppi con le giurie

Poco dopo il termine della finale, EBU ha emesso un comunicato per annunciare la squalifica di ben 6 giurie nazionali a causa di irregolarità nel voto della seconda semifinale. Per questi paesi, tra cui figura la Repubblica di San Marino, il risultato è stato calcolato in base ai voti di altre giurie.

