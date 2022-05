Charts: Harry Styles domina, ma ecco Kendrick Lamar

Harry Styles continua a dominare le charts, ma spunta il nuovo album di Kendrick Lamar

ALBANIA: Singoli: Crypto- Don Xhoni

Album: Baleri

AUSTRIA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/As it was – Harry Styles(Vallonia)/How love works – Milow (Germanofono)

Album:Maksim – Maksim (Fiandre) /Meteque – Renaud (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Usjeshcha sje sila- Lubo Kirov (nazionali)/In the dark- Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (internazionali)

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

CIPRO – Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Bam Bam- Camila Cabello ft Ed Sheeran (internazionali)

Album: Srce moje iz bitaka sto- Drazen Zecic (nazionali)/Unlimited love- Red Hot Chili Peppers (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mucki bar – Tobias Rahim

Album: Zeit- Rammstein

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

FINLANDIA- Singoli: Amatimies- JVG

Album:Zeit- Rammstein

FRANCIA- Singoli: Suavemente- Soolking

Album:Meteque – Renaud

GERMANIA –Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: We- Arcade fire

GRECIA- Singoli:Νάνι – Skive, Mad Clip, Light (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Harry Styles- Harry Styles

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: We- Arcade fire

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli:Hamh- A.K.A. Pella (nazionali) /As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

ITALIA-Singoli: Shakerando- Rhove

Album: Sirio – Lazza

LETTONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

LITUANIA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Come home the kids miss you- Jack Harlow

LUSSEMBURGO-As it was – Harry Styles

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

MALTA –Singoli: I am what I am – Emma Muscat (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

MOLDAVIA: Singoli: Cozy Autumn- Rook1e

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

NORVEGIA- Singoli: Stay Keeg – Beathoven & Kevin Von Grogg

Album:How to let go- Sigrid

PAESI BASSI- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:We- Arcade fire

POLONIA- Singoli: Where did you go? – Jax Jones & MNEK

Album:UBog nie gra w kosci – Malpa

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Cantigas do Maio-Josè Afonso

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Ploua- Holly Molly ft Tata Vlad (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

RUSSIA- Singoli:Hallucination-Regard, Years & Years

Album: SERVIZIO SOSPESO*

SAN MARINO: Radio: As it was – Harry Styles

SERBIA- Singoli: Gad – Nucci & Voyage (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Posesivna- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Popstar- Calin

SLOVENIA- Singoli: Konjak – Vesna Kovač (nazionali) /s it was – Harry Styles (internazionali)

Album: r. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

SPAGNA- Singoli: Paulo Londra- Bzrp Music sessions vol. 23- Bizarrap, Paulo Londra

Album: Mi vida en Marte- Manolo Garcia

SVEZIA- Singoli: Matador – Sarettii

Album: X- Loam

SVIZZERA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

TURCHIA- Singoli:Frozen – Madonna ft SickSick

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

UCRAINA – Singoli: 2steps-Ed Sheeran

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Utolsó- Ismeros Arcok

