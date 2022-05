“How long”, il singolo che rilancia nelle radio europee Tove Lo

Sta spopolando in queste ore nelle radio di mezza Europa un pezzo fortissimo che rimette sulle scene una delle migliori cantautrici degli ultimi anni, vale a dire Tove Lo. “How Long” è un brano che lei ha scritto per la colonna sonora della serie tv per adolescenti “Euphoria”: in questo momento la troviamo in testa in Scandinavia, ma anche ai vertici in Russia ed in gran parte del Nord del Continente.

Sonorità anni 80 per questo pezzo che ha la capacità di entrare nelle orecchie in pochissimo tempo e che sta avendo enorme successo anche nello streaming a dispetto invece di un riscontro commerciale non fortissimo. La cantautrice svedese, 35 anni, è ormai sulla scena da quando ne ha 20 e grazie a questo brano come dicevamo si rilancia dopo qualche anno di minore appeal seguito alla lunga scia di certificazioni degli anni passati.

Più popolare come autrice per altri artisti, ha anche sfiorato le vittorie ai Grammy Awards ed ai Golden Globes per il brano “Love me like you do” di Ellie Goulding.. Come cantautrice ha collaborato invece con artisti come Alesso, Flume, Nick Jonas, Seven Lions, Broods, Urban Cone, Ava Max, Kylie Minogue e Coldplay.

