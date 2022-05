Alla scoperta di Yanns, il nome in ascesa della scena musicale francese

L’Eurovision 2022, con il secondo posto di Sam Ryder, ma ancora prima il successo di Gayle, lo dimostra: TikTok è ormai la nuova frontiera per il lancio della musica. Il nome nuovo in Francia in questo senso è Yann, classe 1998, nato a Metz, da padre portoghese e madre gitana di origine spagnola e passato rapidamente dal social network al mainstream transalpino ed in particolare alle radio del circuito NRJ.

“Clic clic pan pan” è l’ultimo singolo estratto dall’album “Pays des Merveilles”, che uscirà in versione fisica la prossima settimana. Da YouTube a TikTok, Yann ha scelto la rete per proporre spezzoni delle sue canzoni e proprio durante la pandemia è esploso, guadagnadosi migliaia follovers e l’attenzione anche delle grandi case discografiche.

La hit che la fa conoscere è “Bebè” – quella che le garantisce l’attenzione delle major – ma il suo primo vero singolo è “Mon chouchou” che arriva a 14milioni di visualizzazioni sul tubo. Nonostante le lusinghe dei big musicali, sceglie di rimanere indipendente ed è con la sua etichetta che fa uscire il primo album “Bambino”, che comprende fra l’altro un tributo al grande Johnny Hallyday.

Oggi, arrivato al secondo album (“Broken Heart”), ha 1,5 milioni di followers ed è presenza fissa nell’airplay transalpino. Relativamente a questo singolo di cui abbiamo parlato in apertura, il successo è arrivato anche grazie al conduttore Cyril Hanouna, uno dei nomi noti anche del proscenio eurovisivo., che ammette di essere un sio fan. In arrivo il terzo album Wonderland”, che include 16 tracce.

