Mafalda, la principessa cantante dell’elettropop spagnolo

L’abbiamo vista protagonista al concerto Europavox per la Festa dell’Europa e da qualche tempo è entrata nel giro degli artisti più interessanti di Spagna. Ha il sangue blu e potrebbe ripercorrere le stesse orme di Stephanie di Monaco, se non fosse che al contrario della monegasca, il suo casato non regna più. Si chiama Mafalda Sajonia-Coburg ha 27 anni ed è la figlia di Kiryl discendente dell’ultima famiglia regnante di Bulgaria (i suoi nonni sono Simone e Margherita di Bulgaria) e dell’ex modella Rosario Nadal

Sposata con un ricco finanziere anglo-libanese, lei però ha scelto la strada della musica e precisamente dell’indiepop. “Asi lo hago yo” è l’ultimo estratto dall’EP numero 2 della sua carriera dal titolo “Bailando sin sentido”. Formatasi al Berkeley College of Music, col secondo lavoro ha deciso di adottare lo spagnolo come lingua professionale, nonostante sia cresciuta in un ambiente poliglotta e abbia iniziato musicalmente con l’inglese, lingua che l’ha accompagnata nella crescita.

“Rotos” è un altro esempio della sua ottima produzione elettronica. Ma è intessante anche la collaborazione con il duo elettropop italo-spagnolo Delaporte: “Que se acabe” è diretto e potente, anche se forse non immediato. Di lei si è accorto Alizzz, stretto collaboratore di C.Tangana, uno dei leader della classifica spagnola ed oggi è fra coloro che producono le sue canzoni. Insomma, la principessa è davvero in rampa di lancio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...