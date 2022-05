Charts: Bad Bunny in Spagna centra un record difficile da battere

Bisognerebbe consultare il Guinness dei primati per capire se si tratti o meno di record mondiale. “Un verano sin ti”, il nuovo album del portoricano Bad Bunny domina la chart spagnola. Non solo entra in classifica direttamente al primo posto, ma nei primi 25 posti della classifica ci sono 22 delle 23 tracce che lo compongono. Un primato che oscura il dominio di Harry Styles, arrivato in vetta in Europa anche con l’album e del nuovo lavoro di Kendrick Lamar.

ALBANIA: Singoli: Crypto – Don Xhoni

Album: Lshoja Zanin EP – Yll Limani

AUSTRIA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/As it was – Harry Styles(Vallonia)/Zeit – Rammstein (Germanofono)

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar (Fiandre) /Meteque – Renaud (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Bjagam- Daria Ekimova (nazionali)/In the dark- Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (internazionali)

Album:Harry Styles- Harry Styles

CIPRO – Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Harry Styles- Harry Styles

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Bam Bam- Camila Cabello ft Ed Sheeran (internazionali)

Album: Guily pleasure EP Eurovision Edition- Mia Dimsic (nazionali)/Unlimited love- Red Hot Chili Peppers (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mucki bar – Tobias Rahim

Album:Come home the kids miss you – Jack Harlow

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry Styles- Harry Styles

FINLANDIA- Singoli: Amatimies- JVG

Album:Zeit- Rammstein

FRANCIA- Singoli: Suavemente- Soolking

Album:Meteque – Renaud

GERMANIA –Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Dance fever- Florence + The Machine

GRECIA- Singoli:Náni– Skive, Mad Clip, Light (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Harry Styles- Harry Styles

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli:Hamh- A.K.A. Pella (nazionali) /As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Harry Styles- Harry Styles

ITALIA-Singoli: Shakerando- Rhove

Album: Eclissi-Gemitaiz

LETTONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

LITUANIA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Come home the kids miss you- Jack Harlow

LUSSEMBURGO-As it was – Harry Styles

Album: Harry Styles- Harry Styles

MALTA –Singoli: I am what I am – Emma Muscat (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Harry Styles- Harry Styles

MOLDAVIA: Singoli: Cozy Autumn- Rook1e

Album:Immigrant-Xcho

NORVEGIA- Singoli: Stay Keeg – Beathoven & Kevin Von Grogg

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

PAESI BASSI- Singoli: De Diepte- S10

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

POLONIA- Singoli: Where did you go? – Jax Jones & MNEK

Album:Uczta – Sanah

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: We- Arcade Fire

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Ploua- Holly Molly ft Tata Vlad (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album: Harry Styles- Harry Styles

RUSSIA- Singoli:Hallucination-Regard, Years & Years

Album:Immigrant-Xcho

SAN MARINO: Radio: As it was – Harry Styles

SERBIA- Singoli: Gad – Nucci & Voyage (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Posesivna- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Popstar- Calin

SLOVENIA- Singoli: S tabo – Ana Ferme(nazionali) /s it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Harry Styles- Harry Styles

SPAGNA- Singoli: Moskow mule- Bad Bunny

Album: Un verano sin ti- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: 2 Steps- Ed Sheeran ft 1 Cuz

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

SVIZZERA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

TURCHIA- Singoli:Frozen – Madonna ft SickSick

Album:Harry Styles- Harry Styles

UCRAINA – Singoli: 2steps-Ed Sheeran

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Utolsó- Ismeros Arcok

