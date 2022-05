“Bjagram” (e non solo): Dara Ekimova è il nome nuovo del pop bulgaro

A 20 anni ancora da compiere Dara Ekimova si candida ad essere uno dei nomi più interessanti della scena pop dell’Est Europa. La giovanissima bulgara è arrivata in testa alla classifica con “Bjagram”, un pezzo dal sound fresco, destinato a diventare uno dei brani dell’estate da quelle parti. Per lei è la consacrazione, visto che la sua carriera è cominciata praticamente da bambina, quando fu esclusa da X Factor perchè aveva solo 12 anni, nonostante avesse passato le selezioni.

Figlia d’arte, ha poi partecipato a vari concorsi ed anche alle selezioni bulgare per lo Junior Eurovision. E già anche alcune collaborazioni interessanti, come quella con Iskrata, uno dei maggiori producer di Bulgara che ha portato due pezzi in inglese, “Apology” e “Sagapao” singolo bilingue anglo-greco. Grande protagonista su Spotify, dove è in costante ascesa, ha già superato anche le 7,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

