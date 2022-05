“Dimanche” di Emma Peters: la fusione fra pop e chanson francese

Fra i nomi in grande crescita nel pop francese c’è quello di Emma Peters. Classe 1996, originaria di Lille, è stata lanciata da una serie di cover caricate su YouTube dei principali artisti del mainstream francese e non solo, primo fra tutti “Say Something” de A Great Big World.

In breve tempo di lei si sono accorti il mainstream ma soprattutto due produttori russi, FILV & Edmofo, che realizzano un remix della cover che lei aveva registrato di “Clandestina”, del rapper Lartiste. In breve tempo, quel remix la fa conoscere perchè fa il giro del mondo. Da lì al primo album il passo è breve. L’ep d’esordio “Fou“, accompagnato dal singolo “Fous” e poi nel 2022 l’album completo “Dimanche“, che comprende anche questa bellissima “Le temps passè“.

Per lei è arrivato l’endorsement di Barbara Pravi ed anche la partecipazione recente al concerto per la giornata dell’Europa. Segnaliamo anche “Lové”, un bellissimo esempio di fusione fra moderno pop e chanson francese e “Ma priére”. Un nome che sarebbe molto interessante per l’Eurovision.

