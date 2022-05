“Collane d’oro”: l’inno di rivalsa personale del rapper svizzero Kevin Lov3

Kevin Lov3 è un giovane rapper svizzero salito agli onori delle cronache alcuni mesi fa. Kevin Pomponi, questo il suo nome all’anagrafe, classe 1992, alterna l’attività di cantante a quello di tatuatore. Con questa attività ha girato il mondo e proprio durante una delle sue permanenze all’estero, precisamente a Los Angeles, ha sviluppato la passione per la musica e affinato il suo stile. In questi giorni esce con “Collane d’oro“, un singolo molto orecchiabile che avrà anche un fine benefico a sostegno dell’Ucraina.

Il brano infatti, sostiene e supporta “Progetto Amore 2022”, l’illustre evento a scopo benefico ideato nel 2009 e patrocinato dal Comune di Mendrisio. L’evento, organizzato da Paolo Meneguzzi che vedrà alternarsi oggi e domani sul palco grandi nomi della musica italiana, da Gue’ Pequeno ai Kolors, passando per Vegas Jones, Giaime, Mattak & Funky Nano e tanti altri, il cui ricavato andrà a sostegno delle popolazioni ucraine colpite dalla guerra

Cullato da un incantevole intreccio sonoro capace di trasporre in musica sognante dolcezza e ardente desiderio di rivalsa, il brano è un tuffo nell’oceano del passato, un cammino di barre ed emozioni che, ripercorrendo le tappe personali e professionali dello stesso Kevin, invita l’ascoltatore ad inseguire i propri obiettivi, assecondando le proprie inclinazioni e attitudini, senza concedere spazio e tempo a dubbi, timori, esitazioni e perplessità che, molto spesso, si interpongono tra cuore e meta, impedendoci di realizzarci nella nostra totalità.

Attraverso l’analogia con i monili indossati dai rapper, Kevin Love scardina lo status symbol, puntando il focus sul valore celato dietro all’effimero piacere dato dal materiale, mettendo in luce come un oggetto debba essere solo e soltanto un simbolo, la prova tangibile di un percorso ad ostacoli la cui destinazione non è l’oggetto stesso, il gioiello in questo caso, ma ciò che esso, per chi lo porta, rappresenta. Il primo singolo di Kevin Lov3 risale solo allo scorso aprile: si tratta di “1000 sbatti”, inciso insieme allo spagnolo Papi Trujllo, che ha avuto enorme successo nelle radio ticinesi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...