Charts: in Spagna Chanel spodesta Bad Bunny, ma in Europa domina Harry Styles

Chanel spodesta Bad Bunny dopo l’impresa della scorsa settimana ed è prima in Spagna. Sul fronte Eurovision, Jérémie Makiese è primo in Belgio e Sam Ryder secondo nel Regno Unito. Ma il dominio assoluto, per singoli e album è di Harry Styles

ALBANIA: Singoli: A E Din – Elgit Doda Ft. Xhensila

Album: Marin- Marin.

AUSTRIA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/Miss you – Jérèmie Makiese (Vallonia)/Zeit – Rammstein (Germanofono)

Album:Harry’s House- Harry Styles (Fiandre) /Harry’s House- Harry Styles(Vallonia)

🇧🇾 BIELORUSSIA- Singoli: Infinity – Jaymes Young

BULGARIA-Singoli: Bjagam- Daria Ekimova (nazionali)/In the dark- Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (internazionali)

Album:Harry’s House- Harry Styles

CIPRO – Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Harry Styles- Harry Styles

CROAZIA- Singoli: Guilty pleasure – Mia Dimsic (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Recycle- Balkan Zoo Feat. Nina Ćorić (nazionali)/Dropout boogie – The Black Keys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mucki bar – Tobias Rahim

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Harry’s House- Harry Styles

FINLANDIA- Singoli: Amatimies- JVG

Album:Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

FRANCIA- Singoli: Celine 3X-Gazo

Album:Cullinan- Dadju

GERMANIA –Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Harry’s House- Harry Styles

GRAN BRETAGNA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Dance fever- Florence + The Machine

GRECIA- Singoli:Náni– Skive, Mad Clip, Light (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Harry Styles- Harry Styles

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Harry’s house – Harry Styles

ISRAELE: Singoli:Edn ben zknazh – WTF(nazionali) /AWaiting a girl like you – Foreigner (internazionali)

Album:Harry’s house – Harry Styles

ITALIA-Singoli: Shakerando- Rhove

Album: Harry’s house Harry Styles

LETTONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house Harry Styles

LITUANIA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house Harry Styles

LUSSEMBURGO- Singoli: Bam Bam – Camila Cabello & Ed Sheeran

Album: Mélo- Tiakola

🇲🇰 MACEDONIA DEL NORD: Singoli: As it was – Harry Styles

MALTA –Singoli: Fejn mar -il kwiet? – The Travellers (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Harry Styles- Harry Styles

MOLDAVIA: Singoli: Blessed (Radio Edit (Vocal Ending))- Elton John

Album:FREERIO 2-OG Buda

NORVEGIA- Singoli: Dans pÅ bordet- David mokel, ballinciaga

Album:Harry’s house – Harry Styles

PAESI BASSI- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Harry’s house – Harry Styles

POLONIA- Singoli: Szary świat- sanah, Kwiat Jabłoni

Album:Uczta – Sanah

PORTOGALLO- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: We- Arcade Fire

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Ba Ba Ba- Irina Rimes (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album: Harry’s House- Harry Styles

RUSSIA- Singoli:Shot a friend- Holly Molly

Album:Intjernjet lav-LOVV66 & Maljenkij Jarchje

SAN MARINO: Radio: As it was – Harry Styles

SERBIA- Singoli: Omadjijala – Devito & Relja (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Posesivna- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

SLOVENIA- Singoli: Kar te dela živega – I.C.E.(nazionali) /Green green grass – George Ezra (internazionali)

Album: Harry Styles- Harry Styles

SPAGNA- Singoli: SloMo-Chanel

Album: Un verano sin ti- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: 2 Steps- Ed Sheeran ft 1 Cuz

Album: Mr. Morale & The Big Steppers- Kendrick Lamar

SVIZZERA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Sommersterne- Calimeros

TURCHIA- Singoli:Frozen – Madonna ft SickSick

Album:- şarkıcı – Sıla

UCRAINA – Singoli: Oy u luzi Chervona Kalyna- Andrii Khivnkiuh- & The Kiffness

Album: Harry’s House- Harry Styles

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Utolsó- Ismeros Arcok

Mi piace: Mi piace Caricamento...