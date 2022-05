Nina Rosell, l’urban pop di Andorra canta in francese

Nina Rosell, o meglioCéline Montel Rossell è un nome relativamente nuovo del panorama musicale, che mescola la musica elettronica, l’urban pop e la trap. Arriva dal Principato di Andorra e già questo sicuramente la caratterizza rispetto ad altre proposte. Ma quello che maggiormente la caratterizza è il fatto che non canta in catalano bensì in francese, l’altra lingua ufficiale dello stato pirenaico. E del resto lei, classe 1989, è nata da padre francese e madre andorrana.

In effetti in Francia si è anche trasferita ed è lì che pubblicherà entro questo 2022 l’EP d’esordio dopo un anno nel quale ha riscosso numerosi consensi di pubblico e critica. “Mala” è una delle sue produzioni più recenti, ma il singolo che meglio la rappresenta è ” “Idées Noires”, che uscito sia in francese che in spagnolo.

Lanciata da “Longtemps”, un singolo nel quale era presente Youssoupha, uno dei nomi di peso della scena rap francese, si è poi rapidamente fatta strada nell’airplay francofono ed in quello del piccolo stato pirenaico. Interessante anche “Compliquè“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...