“Tongues”, dopo l’Eurovision 2022 Brooke esce subito con un nuovo singolo

Molto probabilmente era già pronto ed era una delle scelte possibili, sta di fatto che a nemmeno un mese dall’eliminazione in semifinale dall’Eurovision 2022 con “That’s rich“, la nordirlandese Brooke Scullion esce immediatamente con “Tongues”, nuovo singolo della sua fresca carriera, che ha preso le mosse con la partecipazione a The Voice UK.

Le sonorità sono le stesse, ma rispetto al brano con cui ha vinto la selezione irlandese e poi ha rappresentato l’isola del Trifoglio, qui l’artista di Derry punta meno sui beats e sulla melodia. La delusione per l’eliminazione è ancora freschissima, ma questo brano che lei candida ad una delle canzoni dell’estate la rimette direttamente al centro dell’airplay, dove peraltro ha dimostrato di saper stare visto che il brano eurovisivo è stato per una settimana in testa a quello britannico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...