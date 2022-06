X Factor 2022, le novità: cambiano giudici e conduzione

Una nuova edizione di X Factor, il talent show ideato da Simon Cowell, prenderà il via su Sky. Tante novità ci aspettano nella nuova edizione, a partire dal tavolo dei giudici.

La giuria è totalmente rinnovata: via Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma. Torna Fedez e porta con sé Dargen D’Amico, fresco di Sanremo, così come Rkomi. Dentro anche Ambra, dalla conduzione del Concertone del Primo Maggio al tavolo della giuria (e chissà che durante una delle serate non canti la sua “T’Appartengo“).

Novità anche al timone del programma: fuori dopo una sola edizione Ludovico Tersigni, che lascia spazio a un volto della musica che proprio in X Factor ha trovato il trampolino di lancio quando aveva appena 16 anni: stiamo parlando di Francesca Michielin.

È un ritorno alla conduzione per la cantautrice originaria di Bassano del Grappa, che il pubblico di Sky ha potuto conoscere in quei panni grazie al programma Effetto terra. Anche lei, per certi versi, ha seguito Fedez (con cui ha duettato ben due volte, l’ultima sul palco dell’Ariston a Sanremo con “Chiamami per nome”) e, nello stesso tempo, raccoglie virtualmente il testimone di Emma (per cui ha diretto l’orchestra all’ultimo Festival di Sanremo).

Anche quest’anno la radio partner ufficiale di X Factor sarà RTL 102.5, ammiraglia del network di Lorenzo Suraci (che è anche il proprietario di ben due etichette discografiche).

I casting di X Factor sono ancora aperti, le audizioni inizieranno il 4 giugno all’Allianz Cloud di Milano per poi proseguire il 5, 7, 8 e 12 giugno nella stessa location del capoluogo lombardo. Al momento però non sappiamo ancora nulla in merito alla messa in onda, che avverrà sicuramente verso fine anno su Sky Uno.

