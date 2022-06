“Plans”, il nuovo singolo di Amanda Tenfjord

Dopo l’ottimo ottavo posto all’Eurovision 2022 con “Die together”, la cantautrice greca di origini norvegesi Amanda Tenfjord esce con un nuovo singolo dal titolo “Plans” che insieme al brano eurovsivo, farà da apripista per il suo terzo album, che auspicabilmente dovrebbe lanciarla sul mercato internazionale dopo i buoni riscontri in Norvegia, dove lei risiede, dei primi due lavori.

Ed in effetti, come nel brano dell’Eurovision 2022, anche in questo brano si sente forte una produzione di marca scandinava. Autrice del testo e in parte della musica, anche in questo caso c’è il dolore e la tristezza di un amore che finisce, espresso con parole molto forti: “Non facciamo più progetti / È come se entrambi stessimo immaginando il nostro futuro da soli / Non facciamo più progetti / Sembra che tu sia diventato un individuo indipendente”.

L’ex studentessa di medicina ed ex compagna di classe di Sigrid sembra davvero avere le carte in regola per una carriera internazionale di livello.

