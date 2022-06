“Stuck on you”, Mia Dimsic in un progetto per i giovani talenti croati

Tempo di nuove uscite per un’altra protagonista dell’Eurovision 2022. Si tratta di Mia Dimsic, forse la più clamorosa delle eliminazioni visto che è arrivata undicesima con la bellissima e delicatissima ballata “Guilty pleasure”. Il nuovo singolo, che stavolta la vede solo in veste di interprete, si intitola “Stuck on you” ed anticipa un album collettivo denominato progetto Plan B, dal nome della fondazione nata per promuovere i giovani artisti croati.

Questi vengono tenuti per così dire a battesimo – anche se il termine è improprio, perchè non si tratta di esordienti – da artisti di chiara fama del mondo slavofono: oltre a Mia Dimsic, fra gli altri Dado Topic, in gara per la Croazia all’Eurovision 2007 insieme a Dragonfly con “Vjerujem u ljubav” e Tamara Todevska, due volte rappresentante macedone all’Eurovision, nel 2007 e poi nel 2019.

Il brano “Guilty pleasure”, che è uscito anche in lingua croata, fa invece parte di un EP che si chiama come il brano eurovisivo e che come la canzone portata a Torino, ha conquistato la vetta delle classifiche.

