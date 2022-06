Charts: dominio di Harry Styles fra i singoli ed anche gli album

Settimana fortemente segnata da Harry Styles che comanda dominio di Harry Styles fra i singoli ed anche gli album

ALBANIA: Singoli: A e din – Elgit Doda Ft. Xhensila

Album: Poli ploki- Eleni Foureira

AUSTRIA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Harry’s House- Harry Styles

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/As it was – Harry Styles (Vallonia)/Zeit – Rammstein (Germanofono)

Album:Harry’s House- Harry Styles (Fiandre) /Tout peut arriver- Romeo Elvis (Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli: Infinity – Jaymes Young

BULGARIA-Singoli: Bjagam- Daria Ekimova (nazionali)/In the dark- Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (internazionali)

Album:Lotus- V:RGO

CIPRO – Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Poli ploki- Eleni Foureira

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Zimzeleno a novo: Specijal Dino Dvornik- Interpreti Vari (nazionali)/Dropout boogie – The Black Keys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mucki bar – Tobias Rahim

Album:Harry’s House- Harry Styles

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Twelve carat toothache-Post Malone

FINLANDIA- Singoli: Amatimies- JVG

Album:: Harry’s House- Harry Styles

FRANCIA- Singoli: Tout va bien-Alonzo

Album:Harry’s House- Harry Styles

GERMANIA –Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Alles aus liebe 40 jahre Die Toten Hosen – Die Toten Hosen

GRAN BRETAGNA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: C’mon you know-Liam Gallagher

GRECIA- Singoli:Náni– Skive, Mad Clip, Light (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Kati saravales kardies- Diafana Krina

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Harry’s house – Harry Styles

ISRAELE: Singoli:Boei Nishan Al Ze -Eden Hason (nazionali) /Waiting a girl like you – Foreigner (internazionali)

Album:Harry’s house – Harry Styles

ITALIA-Singoli: Shakerando- Rhove

Album: Blocco 181- Colonna Sonora Originale

LETTONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Mercury – Acts 1 & 2- Imagine dragons

LITUANIA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house Harry Styles

LUSSEMBURGO- Singoli: Hold my hand – Lady Gaga

Album: Harry’s house Harry Styles

MACEDONIA DEL NORD: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: I never liked you- Future

MALTA –Singoli: Fejn mar -il kwiet? – The Travellers (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Twelve carat toothache-Post Malone

MOLDAVIA: Singoli: Little dark age- MGMT

Album:Twelve carat toothache-Post Malone

NORVEGIA- Singoli: Dans pÅ bordet- David mokel, ballinciaga

Album:Harry’s house – Harry Styles

PAESI BASSI- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Harry’s house – Harry Styles

POLONIA- Singoli: Szary świat- sanah, Kwiat Jabłoni

Album:Harry’s house Harry Styles

PORTOGALLO- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Ba Ba Ba- Irina Rimes (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album: Twelve carat toothache-Post Malone

RUSSIA- Singoli:Hallucination- Regard, Years & Years

Album:Miss-Dora

SAN MARINO: Radio: 5 Gocce- Irama ft Rkomi

SERBIA- Singoli: Omadjijala – Devito & Relja (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Posesivna- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry Styles- Harry Styles

SLOVENIA- Singoli: Kar te dela živega – I.C.E.(nazionali) /Green green grass – George Ezra (internazionali)

Album: Harry Styles- Harry Styles

SPAGNA- Singoli: Titi me preguntò- Bad Bunny

Album: Harry’s house – Harry Styles

SVEZIA- Singoli: 2 Steps- Ed Sheeran ft 1 Cuz

Album: Jag fortsätter glömma- Joakim Berg

SVIZZERA: Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Harry’s house – Harry Styles

TURCHIA- Singoli:Middle of the night- Elley Duhè

Album: Kağıt Kesikleri-Sagopa Kajmer

UCRAINA – Singoli:Stefania-Kalush Orchestra

Album: Twelve carat toothache-Post Malone

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Harry’s house Harry Styles

