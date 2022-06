“Syrener”: Olivia Lobato, la liceale che ha conquistato TikTok

Si chiama Olivia Lobato, all’anagrafe Olivia Lobato Svensson, ha appena 18 anni e promette di essere uno dei nomi più interessanti del pop scandinavo. Se non altro perchè “Syrener“, il suo singolo d’esordio, non ha nulla dell’effetto plasticoso che accompagna molte produzioni svedesi. Eppure questa ragazza di Stoccolma, che deve ancora affrontare l’ultimo anno di liceo, dagli artisti e produttori svedesi ha preso continua a prendere molto.

“Syrener” ha già superato i 10 milioni di ascolti su Spotify e si avvia a scalare sia la classifica svedese – dove il brano, pubblicato un anno fa, questa settimana è salito fino in posizione numero 7 – che quella norvegese (dove questa settimana è alla 6). Lanciata nel 2020 dagli spot pubblicitari della nota compagnia telefonica svedese, nei quali interpretava un brano, subito dopo è sbarcata su TikTok, dove una versione accelerata del brano è diventata virale. Da lì alle classifiche, il passo è stato breve.

Di sicuro c’è che questa melodia così particolare rispetto a molte altre cose che si sentono in Svezia sta catturando molti suoi coetanei e non solo, forse perchè rimanda anche a sonorità di una vecchia scuola che non si sente più molto spesso in Scandinavia. Valore aggiunto ovviamente il fatto che abbia scelto di cantare in svedese.

Sta lavorando al suo primo EP, ma intanto ci sono diverse belle cose da sentire: “Foreverland“, uscito qualche settimana dopo, “Jack & Rose“, e “Vågen“, uscita lo scorso Marzo.

