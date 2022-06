“Say something” di Ella Tiritiello, la quindicenne che ha conquistato la Svezia

Si chiama Ella Tiritiello ed è una giovane cantautrice svedese, figlia di un italiano che in questo momento è sulla cresta dell’onda. “Say something” è il suo singolo d’esordio, molto forte, soprattutto perchè lei ha appena 15 anni. Bella voce, bella melodia, molto meno svedese rispetto alle altre produzioni che di solito arrivano da questo paese.

Ella Tititiello si è rivelata al grande pubblico lo scorso anno quando Tim Bergling, il padre del dj Avicii, che è a capo della fondazione che porta il nome del dj scomparso prematuramente, l’ha selezionata per ricantare la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra “For a better day”, la canzone utilizzata in occasione della ridenominazione della Globen Arena in Avicii Arena. Un’esibizione toccate davanti a 16.000 persone che ne ha fatto conoscere la vocalità.

Durante il concerto tributo ad Avicii nello stesso anno, è stata poi invitata per una seconda esibizione nella Avicii Arena, questa volta in un duetto con Zara Larsson. Poi è arrivata la firma con la Platoon UK, etichetta britannica che ha lanciato fra le altre Billie Eilish e Holly Humberstone. Il singolo d’esordio anticipa l’EP di debutto, che dovrebbe uscire entro l’anno solare.

