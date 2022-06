Charts: una serie Netflix rilancia Kate Bush in testa alle charts

Alle spalle di Harry Styles si riaffaccia a sorpresa Kate Bush: “Running up the hill”, brano del 1985 sta trovando rinnovato slancio in mezza Europa grazie al fatto che fa parte della colonna sonora della serie Netflix “Stranger things”.

ALBANIA: Singoli: A e din – Elgit Doda Ft. Xhensila

Album: Lshoja zanin EP- Yill Limani

AUSTRIA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/As it was – Harry Styles (Vallonia)/Zeit – Rammstein (Germanofono)

Album:Harry’s House- Harry Styles (Fiandre) /Tout peut arriver- Romeo Elvis (Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli: Infinity – Jaymes Young

BULGARIA-Singoli: La musica suena- Mascota & D-Trax (nazionali)/Hallucination- Regard, Years & Years (internazionali)

Album:Lotus- V:RGO

CIPRO – Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Poli ploki- Eleni Foureira

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Srce moje iz bitaka sto- Drazen Zecic (nazionali)/Harry’s House- Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mucki bar – Tobias Rahim

Album:Harry’s House- Harry Styles

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Harry’s house – Harry Styles

FINLANDIA- Singoli: Villieläin- Ramses II

Album:: Harry’s House- Harry Styles

FRANCIA- Singoli: Tout va bien-Alonzo

Album:Mélo – Tiakola

GERMANIA –Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Ein gutes schlechtes Beispiel -SDP

GRAN BRETAGNA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Harry’s House- Harry Styles

GRECIA- Singoli:CELINE- Hawk, Bagdad (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Kati saravales kardies- Diafana Krina

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Mi zot – Anna Zak (nazionali) /As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Harry’s house – Harry Styles

ITALIA-Singoli:La dolce vita- Fedez, Tananai, Mara Sattei

Album: Strangis- Luigi Strangis

LETTONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Mercury – Acts 1 & 2- Imagine dragons

LITUANIA- Singoli: Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album: Harry’s house Harry Styles

LUSSEMBURGO- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: SZR 2001-S Crew

MACEDONIA DEL NORD: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: I never liked you- Future

MALTA –Singoli: Fejn mar -il kwiet? – The Travellers (nazionali)/Damn about time -Lizzo (internazionali)

Album:Twelve carat toothache-Post Malone

MOLDAVIA: Singoli: Ethanol-Bones

Album:Great expectations- The Motans

NORVEGIA- Singoli: Dans pÅ bordet- David mokel, ballinciaga

Album:18 Mins-Post Malone

PAESI BASSI- Singoli: Ferrari – James Hype & Miggy Dela Rosa

Album:Harry’s house – Harry Styles

POLONIA- Singoli: Never ending story- Daria, Kush Kush

Album:Uczta- Sanah

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina- Pedro Sampaio

Album: Harry’s house – Harry Styles

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Trappin lonely -PTK

ROMANIA- Singoli: Ploua- Holly Molly ft Tata Vlad (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album: Nonchalant- idk

RUSSIA- Singoli:Shot a friend- Holly Molly

Album:Proof- BTS

SAN MARINO: Radio: Litoranea- Elisa e Matilda De Angelis

SERBIA- Singoli: Tango- Voyage (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Posesivna- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

SLOVENIA- Singoli: Nina Nina Nina – Nina Pušlar.(nazionali) /Green green grass – George Ezra (internazionali)

Album: Harry’s house – Harry Styles

SPAGNA- Singoli: Titi me preguntò- Bad Bunny

Album: Harry’s house – Harry Styles

SVEZIA- Singoli: Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album: Jag fortsätter glömma- Joakim Berg

SVIZZERA: Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Alles aus liebe – 40 Jahre Die Toten hosen-Die Toten hosen

TURCHIA- Singoli:Middle of the night- Elley Duhè

Album: Kağıt Kesikleri-Sagopa Kajmer

UCRAINA – Singoli:Stefania-Kalush Orchestra

Album: BANDANA I- Big Baby Tape & kizaru

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Harry’s house Harry Styles

Mi piace: Mi piace Caricamento...