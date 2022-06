Fuori “Alcune considerazioni”, il nuovo singolo di Giovanni Truppi

Disponibile dal 17 giugno “Alcune considerazioni”, il nuovo singolo del cantautore napoletano Giovanni Truppi.

Il brano, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, mescola elementi provenienti sia dal rock che dalla musica elettronica e condensa in una sorta di flusso di coscienza, una serie di riflessioni e domande molto diverse tra loro.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, in gara con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Giovanni Truppi calca un po’ la mano e butta giù un brano totalmente diverso, più ritmato e “azzardato”, ma con il suo inconfondibile marchio di fabbrica: la bellezza di musica e testo.

In Alcune considerazioni ho accumulato, in un flusso di coscienza, una serie di riflessioni e domande molto diverse tra loro. Mi colpisce sempre il fatto che, tra i pensieri che si susseguono mentre ad esempio stiamo facendo una passeggiata, siano mischiati senza soluzione di continuità l’alto e il basso, il drammatico e il comico. Almeno per me è così, e mi piaceva l’idea di descrivere una situazione del genere – racconta il cantautore partenopeo.