Charts: Kate Bush prima anche nel Regno Unito con un brano del 1985

Potere di Netflix. La serie “Stranger things” l’ha rilanciata e adesso “Running up that hill (A deal with God)” di Kate Bush raggiunge la vetta anche nel Regno Unito: è uscita nell’agosto 1985, è il nuovo record per un brano nella chart britannica. La cantautrice è prima 44 anni dopo “Wuthering heights” (altro record) ed infine diventa diventa anche l’ artista donna più anziana ad aver mai segnato un numero 1 nella classifica ufficiale dei singoli nel Regno Unito. A 63 anni e 11 mesi, sostituisce Cher, che ne aveva 52 al tempo di “Believe”.

ALBANIA: Singoli: A e din – Elgit Doda Ft. Xhensila

Album:Dy dashni -Meda

AUSTRIA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Zeit- Rammstein

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/As it was – Harry Styles (Vallonia)/How love works- Milow (Germanofono)

Album:Proof- BTS (Fiandre) /Proof- BTS (Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli:Hallucination- Regard & Years and Years

BULGARIA-Singoli: La musica suena- Mascota & D-Trax (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Honestly, Nevermind- Drake

CIPRO – Singoli: 24hrs- Light & Trannos

Album: Honestly, Nevermind- Drake

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Cmc Festival Vodice 2022- Interpreti Vari (nazionali)/Harry’s House- Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Feberdrømmer XX Dubai XX – Tobias Rahim

Album:Harry’s House- Harry Styles

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Honestly, Nevermind- Drake

FINLANDIA- Singoli: Villieläin- Ramses II

Album:: Harry’s House- Harry Styles

FRANCIA- Singoli: Tout va bien-Alonzo

Album:Extraterrestre-Jul

GERMANIA –Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Ohne benzin- Domiziana

GRAN BRETAGNA- Singoli: Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album: Gold rush kid – George Ezra

GRECIA- Singoli:CELINE- Hawk, Bagdad (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Kati saravales kardies- Diafana Krina

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Mi zot – Anna Zak (nazionali) /As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Honestly, Nevermind- Drake

ITALIA-Singoli:La dolce vita- Fedez, Tananai, Mara Sattei

Album: Non siamo soli – Alex W

LETTONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Honestly, Nevermind- Drake

LITUANIA- Singoli: Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album: Harry’s house Harry Styles

LUSSEMBURGO- Singoli: An unfamiliar day-Chen

Album: Honestly, Nevermind- Drake

MACEDONIA DEL NORD: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: I never liked you- Future

MALTA –Singoli: Fejn mar -il kwiet? – The Travellers (nazionali)/s it was – Harry Styles(internazionali)

Album: I never liked you- Future

MOLDAVIA: Singoli: Perfume Universal-Coral do Templo de Salomão

Album:Honestly, Nevermind- Drake

NORVEGIA- Singoli:Sør Afrika – Beathoven, Capow x 2G

Album:18 Mins-Post Malone

PAESI BASSI- Singoli: Olivia-Antoon

Album:Proof- BTS

POLONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:H4J4 -H4J4 (OPAŁ, FLORAL BUGS)

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina- Pedro Sampaio

Album: Harry’s house – Harry Styles

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Mercury Act 1- Imagine Dragons

ROMANIA- Singoli: Ploua- Holly Molly ft Tata Vlad (nazionali)/ As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Honestly, Nevermind- Drake

RUSSIA- Singoli:Hallucination- Regard & Years and Years

Album:Native strangers- Soda Luv

SAN MARINO: Radio: Litoranea- Elisa e Matilda De Angelis

SERBIA- Singoli: Omadjijala- Devito & Relja (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Posesivna- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Dravec -Momo

SLOVENIA- Singoli: Še včeraj – 2B & Kevin Koradin.(nazionali) /Younger me – Brothers Osborne (internazionali)

Album: Honestly, Nevermind- Drake

SPAGNA- Singoli: Titi me preguntò- Bad Bunny

Album: Harry’s house – Harry Styles

SVEZIA- Singoli: Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album: Jag fortsätter glömma- Joakim Berg

SVIZZERA: Singoli: Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album:Zeit – Rammstein

TURCHIA- Singoli:We dont’ need – Piero Pirupa

Album: Honestly, Nevermind- Drake

UCRAINA – Singoli:Oh, red viburnum In the meadow (Army Remix)- The Kiffness feat. Boombox

Album: Honestly, Nevermind- Drake

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Harry’s house Harry Styles

