Forzano: “Vi svelo i segreti della regia di Musicultura ed Eurovision” (VIDEO)

Euromusica è in questi giorni al teatro Sferisterio di Macerata a seguire Musicultura, la rassegna dedicata alla canzone popolare e d’autore. Il regista dell’edizioni televisiva è Duccio Forzano, già al timone di 6 Festival di Sanremo e anche dell’Eurovision 2022.

In questa video intervista a cura di Emanuele Lombardini e Beppe Dammacco ci racconta come verrà realizzato lo spettacolo tv (che sarà una sintesi delle due serate, in onda l’8 Luglio) e poi torna sull’Eurovision 2022, svelando alcuni aneddoti.

