Charts: BTS scalano l’Europa ed incalzano Drake

Il nuovo album dei coreani BTS incalza quello di Drake. Harry Styles padrone fra i singoli

ALBANIA: Singoli: A e din – Elgit Doda Ft. Xhensila

Album:Dy dashni -Meda

AUSTRIA: Singoli: Beautiful girl- Luciano

Album: Proof- BTS

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/As it was – Harry Styles (Vallonia)/How love works- Milow (Germanofono)

Album:Proof- BTS (Fiandre) /Proof- BTS (Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli:Hallucination- Regard & Years and Years

BULGARIA-Singoli: La musica suena- Mascota & D-Trax (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Lotus- V:RGO

CIPRO – Singoli: 24hrs- Light & Trannos

Album: Honestly, Nevermind- Drake

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Srce moje iz bitaka sto- Drazen Zecic (nazionali)/Dropout Boogie- The Black Keys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Feberdrømmer XX Dubai XX – Tobias Rahim

Album:Harry’s House- Harry Styles

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Fjeniks- Anna Asti

FINLANDIA- Singoli: 20Min (Feat. William & Cledos)- Isac Elliot

Album: Proof- BTS

FRANCIA- Singoli: Tout va bien-Alonzo

Album: SZR2001- S Crew

GERMANIA –Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Zeit- Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli: Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album: Harry’s House- Harry Styles

GRECIA- Singoli:Mediterranean – SIDARTA, Saske, Beyond (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Harry’s House- Harry Styles

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house – Harry Styles

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Mi zot – Anna Zak (nazionali) /As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Honestly, Nevermind- Drake

ITALIA-Singoli:La dolce vita- Fedez, Tananai, Mara Sattei

Album: Sirio-Lazza

LETTONIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Honestly, Nevermind- Drake

LITUANIA- Singoli: Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album: Harry’s house Harry Styles

LUSSEMBURGO- Singoli: Left and Right- Charlie Puth & Jung Kook

Album: Honestly, Nevermind- Drake

MACEDONIA DEL NORD: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Honestly, Nevermind- Drake

MALTA –Singoli: Fejn mar -il kwiet? – The Travellers (nazionali)/As it was – Harry Styles(internazionali)

Album: Honestly, Nevermind- Drake

MOLDAVIA: Singoli: Presence- Alex Baker

Album:Fjeniks- Anna Asti

NORVEGIA- Singoli:Sør Afrika – Beathoven, Capow x 2G

Album:Undergrunn-Undergrunn

PAESI BASSI- Singoli: Olivia-Antoon

Album:Honestly, Nevermind- Drake

POLONIA- Singoli: Ostatnia nadzieja-sanah, Dawid Podsiadło

Album:Proof- BTS

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina- Pedro Sampaio

Album: Proof-BTS

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Ba Ba Ba – Irina Rimes (nazionali)/ As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Most Wanted- YNY Sebi

RUSSIA- Singoli:Hallucination- Regard & Years and Years

Album: Fjeniks- Anna Asti

SAN MARINO: Radio: Litoranea- Elisa e Matilda De Angelis

SERBIA- Singoli: Provereni- Milica Pavlovic (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Honestly, Nevermind- Drake

SLOVACCHIA: Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: Yo-Shimmi

SLOVENIA- Singoli: Še včeraj – 2B & Kevin Koradin.(nazionali) /Younger me – Brothers Osborne (internazionali)

Album: Honestly, Nevermind- Drake

SPAGNA- Singoli: Titi me preguntò- Bad Bunny

Album: Harry’s house – Harry Styles

SVEZIA- Singoli: Missförståt- Bell

Album: Inlogaad 2- Haval & Manny Flaco

SVIZZERA: Singoli: As it was- Harry Styles

Album:Proof- BTS

TURCHIA- Singoli:21 reasons- Nathen Dawe ft Ella Henderson

Album: Honestly, Nevermind- Drake

UCRAINA – Singoli:Stefania-Kalush Orchestra

Album: Fjeniks- Anna Asti

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Proof- BTS

