“Te quedaste solo”, il singolo per l’estate di Edurne e Nia Correia

Una delle hit estive in Spagna arriva da due artiste molto differenti, anche per notorietà. Una si chiama Edurne ed è stata per molto tempo una delle artiste più forti anche discograficamente nella penisola iberica. La partecipazione all’Eurovision 2015 con “Amanecer” è coincisa con l’ultimo riscontro discografico, nonostante non sia andata bene sul palco di Vienna.

Nota anche per essere la moglie del portiere del Manchester United De Gea, ha mandato comunque in archivio nel 2020, un album al terzo posto in classifica. L’altra è Nia Correia, 26 anni, originaria delle Canarie e vincitrice di Operacion Triunfo nel 2020. Un EP all’attivo, ora cerca il lancio dopo la partecipazione a Tu cara me suena, il format originale di “Tale e quale show”.

Insieme hanno inciso “Te quedaste solo”, un brano pop nel quale le loro voci si fondono molto bene e che entra nelle orecchie piuttosto rapidamente. Il brano sta girando molto nelle radio spagnole.

