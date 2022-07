Arriva “X”, la nuova ondata pop in svedese di Miss Li

Torniamo ad occuparci di Linda Karlsson, in arte Miss Li. Ne avevamo parlato tempo fa quando il suo brano in inglese “Plastic faces” ha fatto il giro delle radio europee, arrivando anche in Italia.

A quel brano, che andò meglio nell’airplay che sul fronte vendite, sono seguiti anni alterni: dai 6 dischi di platino di “Lev nu dö sen” del 2016 a quelli èiù recenti, sempre con pezzi in svedese, lingua madre della cantautrice, ovvero “Komplicerad” (altri 6 platino) e “Instruktionsboken” del 2021 (disco di platino). Ora esce “X”, che è un singolo non compreso nell’ultimo album “Underbart i all misär”, entrambi arrivati al primo posto della chart (il singolo questa settimana).

Insieme a Veronica Maggio e Maya Hirasawa, Miss Li è un esempio di come il cantautorato svedese sia anche molto altro rispetto alle produzioni plasticose – seppur piacevolissime – del Melodifestivalen e si può comunque essere commerciali e radiofonici. Passati i 15 anni di carriera, non sempre ha raccolto successi discografici, ma è apprezzatissima dalla critica ed è ormai un nome consolidato della scena svedese.

