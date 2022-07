“Para ti”, l’inno estivo alla passione di Tekemaya

Ritroviamo su queste colonne Tekemaya, la drag queen salentina che è stata uno dei pochi prodotti validi usciti da The Voice. “Para ti” è il nuovo singolo, un inno alla passione che anticipa il nuovo progetto musicale,

Recentemente protagonista anche a Domenica In, Tekemaya ha chiamato per il video Vladimir Luxuria, l’attore Giampaolo Morelli e le colleghe drag La Sheeva, Moet Sharon e Raven Voice. Il brano esce per l’etichetta indipendente “Brioche”, che ha creduto da subito nel progetto. Gli autori sono invece Luca Tarantino, Eva Favarò e Matteo Maniglio, i quali dicono della canzone:

Ci siamo ispirati a sonorità Latine, capaci di mettere in risalto la voce sensuale e l’ironia con la quale l’artista racconta tematiche importanti come l’amore o la passione, rendendo l’esecuzione intensa e coinvolgente e spingendo il pubblico a ballare e cantare a squarciagola sulle atmosfere latine.

Al brano collaborano Elisabetta Macchia, direttrice e vocal coach, che ha consigliato l’artista passo dopo passo, e con la sua voce ha diretto e inciso i cori durante la registrazione del brano e Giovanni La Tosa, producer e musicista che ha coordinato con passione e professionalità tutta la parte organizzativa per l’uscita del singolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...