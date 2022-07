“I just called”: Neiked, Anne Marie, Latto e il campionamento ribaltato

Una delle hit internazionali di questa estate è “I just called”, del collettivo svedese Neiked insieme alle voci della britannica Anne Marie Nicholson, già vista sia da sola col singolo “Ciao Adios”, sia all’interno di progetti vari, su tutti “Rockabye” dei Clean Bandit e “Friends” del canadese Marshmello e della rapper statunitense Latto.

I più attenti avranno senz’altro riconosciuto che il brano contiene una massiccia campionatura di “I just called to say I love you”, successo del 1984 di Stevie Wonder, ma ribaltandone completamente in senso negativo il testo, che è tutt’altro che nella loro versione diventa l’esatto opposto di una canzone d’amore ed invece è una esaltazione del girl power. Neiked hanno spiegato in una intervista che Stevie Wonder ha dato la sua approvazione

