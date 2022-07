“Melocoton”, i Subwoolfer per l’estate passano dalla banana alla pesca

Avevano promesso nuova musica ed eccoli qua. Keith e Jim, ovvero Subwoolfer, il duo rivelazione di Eurovision 2022, con la loro hit “Give that wolf a banana“, che ha chiuso al decimo posto ed i loro costumi da lupi gialli torna in campo.

Dalla Luna alla Norvegia, la loro hit per l’estate è ancora all’insegna della frutta, ma la protagonista, stavolta è la pesca, nella locuzione spagnola “Melocotòn”. “We just want to pick the peaches”, dicono nella loro canzone, ancora una volta accompagnata da un balletto con facili mosse, girato in spiaggia (davvero non li invidiamo, dentro a quei costumi, sotto il sole…).

Ma davvero si riferiscono solo ad una pesca? Dal loro gesto, al verso “juicy melocoton”, potrebbe quasi sembrare qualcos’altro….

