VIDEOINTERVISTA ad Isotta: “Strade strette nella musica per noi donne”

Dopo l’esperienza di Musicultura, che l’ha vista eliminata nella prima serata ma vincitrice del premio Afi e del premio della Critica all’unanimità, Isotta si prepara ad aprire due importanti concerti di big italiani.

Nel frattempo, il suo primo album “Romantic dark” sta già andando bene. Non solo con la canzone “Palla avvelenata”, molto forte nel testo autobiografico, presentata in concorso ma anche con “Cryptocornuta”, in rotazione in questi giorni. Ad Euromusica racconta il mondo della musica al femminile e l’esperienza con una etichetta completamente composta da donne

Guarda la videointervista a cura di Emanuele Lombardini e Beppe Dammacco

Guarda il video di Cryptocornuta

