“Dandelion”, il nuovo singolo di Anna of The North

Ritroviamo un’artista che ci piace molto, ovvero la cantautrice norvegese Anna Lotterud, in arte Anna of The North. L’avevamo conosciuta nel 2017 in occasione dell’uscita della hit “Someone”, che accompagnava l’album “Lovers”.

Da allora l’artista ha messo insieme un bel po’ di esperienze: due album, un EP ed una serie di collaborazioni, ultima delle quali quella col cantautore statunitense Gus Dapperton che duetta con lei in “Meteorite”, un pezzo tutto da fischiettare che è uscito solo in singolo.

Le melodie semplici e facilmente memorizzabili caratterizzano anche l’ultimo singolo “Dandelion”, prodotto da Starsmith, dj e producer britannico che ha all’attivo numerose hit fra le quali “I’ll be there” di Jess Glynne, numero uno nel Regno Unito nel 2019 e ha scritto per praticamente tutti i nomi più importanti del pop britannico degli ultimi 15 anni. Anche questo brano, per ora esce solo in singolo, ma entrambi dovrebbero aprire la strada al terzo album.

