Charts: non solo Harry Styles, arriva il nuovo album di Paolo Nutini

Harry Styles continua il dominio della classifica, ma spunta Paolo Nutini con il suo nuovo album

ALBANIA: Singoli: A e din – Elgit Doda Ft. Xhensila

Album:Dy dashni -Meda

AUSTRIA: Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Zeit- Rammstein

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/Chop (nouvelle école)- Fresh (Vallonia)/Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush (Germanofono)

Album: Harry’s House- Harry Styles (Fiandre) /Les autres c’est nous- Bigflo & Oli(Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli:Hallucination- Regard & Years and Years

BULGARIA-Singoli: Do bjezkraj- Mihaela Marinova (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Lotus- V:RGO

CIPRO – Singoli: 24hrs- Light & Trannos

Album: Light- Romeo

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Hold my hand – Lady Gaga (internazionali)

Album: Odbrana i poslednji dani- Idoli (nazionali)/Harry’s House- Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Feberdrømmer XX Dubai XX – Tobias Rahim

Album:30 somre- Kesi

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Part 2 – Guf & Murovel

FINLANDIA- Singoli: Villieläin- Ramses II

Album: Harry’s House- Harry Styles

FRANCIA- Singoli: Chop (nouvelle école)- Fresh

Album: Les autres c’est nous- Bigflo & Oli

GERMANIA –Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Zeit- Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli: Afraid to feel – LF System

Album: Last night in the bittersweeet – Paolo Nutini

GRECIA- Singoli:24hrs – Light & Trannos (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Proof- BTS

IRLANDA- Singoli:Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album: Last night in the bittersweeet – Paolo Nutini

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Shabbath kudsh– Khal Hazmrim (nazionali) /Break my soul – Beyoncè (internazionali)

Album:Honestly, Nevermind- Drake

ITALIA-Singoli:La dolce vita- Fedez, Tananai, Mara Sattei

Album: Sirio-Lazza

LETTONIA- Singoli: Damn about time- Lizzo

Album: Part 2 – Guf & Murovel

LITUANIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Harry’s house Harry Styles

LUSSEMBURGO- Singoli: As it was – Harry Styles

Album: KMT- Gazo

MACEDONIA DEL NORD: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Honestly, Nevermind- Drake

MALTA –Singoli: Fejn mar -il kwiet? – The Travellers (nazionali)/Damn about time- Lizzo (internazionali)

Album: Honestly, Nevermind- Drake

MOLDAVIA: Singoli: MIC Drop (Steve Aoki Remix

Album:Part 2 – Guf & Murovel

NORVEGIA- Singoli:Sør Afrika – Beathoven, Capow x 2G

Album:Harry’s house Harry Styles

PAESI BASSI- Singoli: I want you – La Fuente

Album:Last night in the bittersweeet – Paolo Nutini

POLONIA- Singoli: Ostatnia nadzieja- sanah, Dawid Podsiadło

Album:Pretty Boy – White 2115

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina- Pedro Sampaio

Album: Venham mais cinco-Josè Afonso

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Dripolar – Ca$hanova Bulhar

ROMANIA- Singoli: Cum am stiut – Killa Fonic ft Delia Matache (nazionali)/ As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Partypackz (EP)- Aerozen

RUSSIA- Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Part 2 – Guf & Murovel

SAN MARINO: Radio: Giovani wannabe – Pinguini tattici nucleari

SERBIA- Singoli: Martini- Henny (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Poserina- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: Big Boy FM – Gleb

SLOVENIA- Singoli: Prepih – Peron (nazionali) /Space man – Sam Ryder(internazionali)

Album: Honestly, Nevermind- Drake

SPAGNA- Singoli: Titi me preguntò- Bad Bunny

Album: Harry’s house – Harry Styles

SVEZIA- Singoli: Kan inte gå- Bolaget

Album: Evergreen-Lasse Stefanz

SVIZZERA: Singoli: Motivé-Xen &EAZ

Album:Closure / Continuation-PorcupineTree

TURCHIA- Singoli:Calm down- Rema

Album: Kağıt Kesikleri- Sagopa Kajmer

UCRAINA – Singoli:Stefania- Kalush Orchestra

Album: First day out – Kizaru

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Seventh rum of a seventh rum- Alestorm

