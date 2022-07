“Asì bailaba”, il banger per l’estate di Amaia e Rigoberta Bandini

Il 2022 continua decisamente ad essere l’anno di Rigoberta Bandini. La cantautrice, lanciata a fine 2021 da un EP straordinario premiato nei suoi singoli con 4 dischi d’oro (tutti ottenuti solo con gli streaming), e poi grande sconfitta (seconda) al Benidorm Fest che qualificava per l’Eurovision, continua a mietere successi.

Dopo il primo posto e doppio disco di platino per l’inno alla maternità “Ay mamà”, la sua carriera è decollata, mostrando una grandissima versatilità. E adesso arriva il banger per l’estate, “Asì bailaba”, che la vede in coppia con un altro nome eurovisivo, ovvero Amaia Romero, vincitrice sia di Operacion Triunfo 2017 che del galà per l’Eurovision 2018, dove poi ha partecipato in coppia con l’allora fidanzato Alfred Garcia con la zuccherosissima “Tu canciòn”, appena ventitreesima a Lisbona.

La canzone sta già girando in alta rotazione sui netowrk spagnoli e ripropone la Bandini al suo massimo splendore, dopo il passaggio più melodico, ma altrettanto interessante di “A todos mis amantes”.

Per Amaia invece è un vero e proprio ritorno nel mainstream dopo la rottura del sodalizio artistico e sentimentale con Alfred Garcia ed una serie di singoli solisti non all’altezza delle prime produzioni, nonostante il secondo album, uscito proprio quest’anno abbia comunque raggiunto il secondo posto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...