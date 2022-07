Targhe Tenco 2022, fra i vincitori Ditonellapiaga, Elisa e Marracash

Grandi nomi fra i vincitori delle Targhe Tenco, il riconoscimento che premia le migliori produzioni cantautorali e non solo italiane uscite nell’anno solare. Ad assegnare i premi una giuria composta da 200 giornalisti musicali, che ha prima designato le candidature nelle varie categorie e poi fra queste eletto i vincitori.

Marracash ha vinto nella categoria “Miglior disco in assoluto” con il suo ultimo album “Noi, loro, gli altri”, uscito a novembre 2021. Per la sezione Opera Prima la vittoria è andata a Ditonellapiaga con l’album “Camouflage” che con 51 preferenze, ha avuto la meglio, tra gli altri, anche su Blanco e Ariete.

E ancora, “O forse sei tu” scritta da Elisa Toffoli e Davide Petrella e cantata da Elisa ha ottenuto il maggior numero di voti (53) aggiudicandosi la Targa per la Miglior Canzone, che va agli autori dei brani e non agli interpreti.

“Petali” di Simona Molinari è risultato l’album più apprezzato per la categoria Interpreti di canzoni (53 voti). Mentre per la targa Miglior album in dialetto, l’opera più apprezzata è stata quella degli ‘A67 (con 54 voti), “Jastemma” . Per la Targa Tenco Album collettivo a progetto (che premia il produttore) ha ottenuto maggiori consensi “The Gathering (Quiet)” prodotto da Ferdinando Arnò con 54 voti. Le Targhe verranno consegnate nell’edizione 2022 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo il 20, 21 e 22 ottobre.

