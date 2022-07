“Eyjanòtt”, l’ottimo esordio solista di Klara Elias

Lei si chiama Klara Ósk Elíasdóttir in arte Klara Elias ed è una cantautrice islandese che è di recente tornata nel suo paese d’origine dopo un periodo di formazione artistica a Los Angeles. “Ejyanòtt” è la ballata, molto in stile americano, che ne segna l’esordio discografico e che sta girando molto nell’airplay nazionale. Si tratta di un brano composto dalla stessa artista insieme a Ölma Goodman – sua compagna- e James Wong e registrato sia a Los Angeles che in Islanda e che anticipa l’album attualmente in lavorazione.

“Se questa è l’ultima notte che abbiamo qui, non mi interessa finché sono con te.“, dice il testo che incornicia una melodia orecchiabile ed immediata, pensata per la partecipazione ad un festival nazionale che si tiene a Vestmannaeyjar e che tornava dopo la pandemia.

L’artista, che in precedenza era parte della band Nylon, con la quale ha suonato in mezza Europa, negli Usa ha lavorato sia per la televisione, con diverse sue canzoni usate nei programmi e nelle serie tv, sia per altri artisti, come il cantante sudcoreano Baeykun, primo solista a vendere un milione di copie dal 2001 nel suo Paese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...