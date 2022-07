“Thought about that”, Noa Kirel in rampa di lancio e (forse) all’Eurovision

Di Noa Kirel abbiamo già parlato: è la pop star israeliana del momento. A soli 21 anni ha vinto già quattro volte consecutivamente il premio come Best Israeli Act agli MTV Europe Music Awards. Oggi, mentre sta girando il suo singolo “Thought about that”, una bel pop di sapore internazionale che conferma quanto sia prontissima per i palchi internazionali, esce una notizia che la porta proprio sui media europei.

La tv israeliana infatti ha annunciato di averla selezionata, da una lista di 78 nomi mainstream, per rappresentarla all’Eurovision Song Contest 2023. Lei si è affrettata a dire che no, non è ancora ufficiale, che stanno ancora parlando, ma è chiaro che il suo nome sta già facendo molto discutere perchè se confermato si tratterebbe di una delle artiste israeliani più forti e famose mai salite sul palco eurovisivo.

Intanto per lei, che è già stata giudice in due talent show, continuano le collaborazioni internazionali.

