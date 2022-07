“With you”, il pop fresco e radiofonico di Michael Schulte

Torna in alta rotazione Michael Schulte. Il cantautore tedesco, quarto classificato all’Eurovision 2018 con la ballata dedicata al padre “You let me walk alone” è in questi giorni nelle radio nazionali ed europee con “With you”, un brano che ne conferma oltrechè le doti interpretative anche quelle di scrittura e che per adesso è uscito soltanto in singolo.

Schulte è uno dei nomi costanti del mainstream tedesco anche se le sue canzoni, eccetto il brano eurovisivo, hanno avuto maggiori riscontri sul fronte radiofonico che discografico visto che nessuna delle successive produzioni è più riuscita a centrare la top 10. La canzone comunque, come informa la major con cui è sotto contratto, fa da traino al nuovo lavoro che uscirà non solo in versione digitale, ma anche come cd, in vinile ed in una particolare versione limitata “fanbox” con dei bonus aggiuntivi

