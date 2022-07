Giro d’Europa dance: dieci brani EDM che riempiono le dancefloors

Estate molto prolifica sul fronte dei successi che riempono le dancefloors. Ecco allora un piccolo giro d’Europa nel segno della EDM crossover, con successi noti e meno noti ma tutti fortissimi. Allacciate le cinture e alzate il volume delle casse.

Imanbek & Byor – Belly Dancer (Kazakistan-Russia)

Come ti rinfresco un pezzo di nemmeno troppa fortuna del 2005. Si, perchè questo brano che mette insieme il dj kazako Imanbek ed il giovane collega russo Byor è una reprise del brano di Akon che ebbe buon riscontro nel Regno Unito e medio altrove. Adesso però sta andando fortissimo su TikTok.

Regard, Years & Years- Hallucination (Kosovo-Regno Unito)

Il dj kosovaro e l’ormai progetto solista britannico stanno andando alla conquista dell’Europa, partendo dall’Est con questo pezzo. Che- incredibile – interpola un altro remix, quello dei russi Filatov & Karas su “Don’t be so shy”di Imany

Nathan Dawe & Ella Henderson – 21 reasons (Regno Unito)

Altro brano che sta andando molto forte nelle dancefloor e nelle classifiche di mezza Europa è questa “21 reasons” che lancia il dj britannico Nathan Dawe, affiancato da una delle voci più richieste dalle produzioni dance, quella della connazionale Ella Henderson. Il pezzo campiona “Calabria” del dj danese Rune Reilly Kölsch, meglio nota da noi nel mashup di Alex Gaudino “Destination Calabria”.

Alle Farben & Kiddo – Alright (Germania- Paesi Bassi)

Altro specialista dei ritornelli squarciagola. Il dj tedesco Alle Farben, uno che sforna una hit l’anno e la voce della cantante olandese Pollyanna. Non potrete assolutamente stare fermi e zitti dopo aver ascoltato l’inciso di “Let it rain down”

Twocolors x Pascal Letoublon – Break up (Germania-Francia)

I tedeschi Twocolors, disco d’oro anche in Italia (e di platino in mezza Europa) col remix di “Lovefool” dei Cardigans, qui uniscono le forze con l’ultimo fenomeno della EDM francese, Pascal Letoublon, esploso su TikTok.

James Hype & Miggy Delarosa – Ferrari (Regno Unito- Usa)

Gli amanti della dance meno contaminata sicuramente apprezzeranno questa “Ferrari” guidata dal britannico James Hype – alcuni dischi d’argento all’attivo – e dalla voce dello statunitense Miggy Dela Rosa. Il pezzo sta rapidamente scalando classifiche ed airplay in Europa.

Lost Frequencies & Calum Scott – Where are you now (Belgio- Regno Unito)

Il nostro giro d’Europa nella dance non poteva ovviamente non passare dal Belgio a trovare Lost Frequencies, che ha già messo nel cassetto 12 dischi di platino (disco di diamante addirittura in Francia, 500.00o copie) con questa fortissima “Where are you now” dove canta il britannico Calum Scott. Dietro c’è un team che ha firmato tanti pezzi per l’Eurovision.

Chico Rose x Damante (Paesi Bassi- Italia)

Andrea Damante ha saputo ritagliarsi una credibilità nel settore della dance, che da sempre gli appartiene, nonostante le apparizioni a reality vari. “Scars” lo vede insieme al dj emergente olandese Chico Rose. Il pezzo funziona.

Ilkay Sencan & Inna – Talk (Turchia-Romania)

Accoppiata dell’Est che fa decisamente muovere dalle sedie. La rumena Inna, voce di tantissime hit pop negli anni scorsi si mette al servizio dei beats di Ilkay Sencan, uno dj più popolari di Turchia, altra frontiera decisamente importante del genere. “Talk” è fortissima.

Alesso ft Zara Larsson – Words (Svezia)

La prima parte del giro si chiude in Svezia con due nomi pesanti: Alesso, uno dei personaggi prominenti della dance europea e Zara Larsson, cantante alla ricerca di nuove hits dopo un grande esordio e un po’ di pezzi in discesa. “Words” fa muovere dalle sedie.

