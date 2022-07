“Tout savoir”, l’esordio da solista della cantautrice Adé

L’esordio da solista, dopo una prima parte di carriera in duo, molto fortunata. Adélaïde Chabannes de Balsac, in arte Adé, arriva nelle radio francesi col brano “Tout savoir”, primo singolo che accompagna l’album in uscita a settembre.

Il pubblico francese la conosce come parte del duo Thérapie Taxi, un duo esploso nel 2013 e che poi ha trovato il trampolino cinque anni dopo, nella collaborazione con Roméo Elvis, il rapper belga fratello di Angèle. In tutto due album, due dischi di platino, un EP di congedo poi il duo si è sciolto dando il via alle carriere soliste dei componenti. Adè si è trasferita a Nashville ed è lì che ha registrato questo brano ed anche tutto l’album.

