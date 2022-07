“I’m in”, tornano gli A-Ha, direttamente…dal Polo Nord

Sono tornati. E la cosa bella è che sono ancora quelli di sempre. Morten Harket ed i suoi A-Ha sono in questi giorni in alta rotazione nelle radio del Nord Europa con la loro “I’m in”, nuovo singolo che accompagna l’album “True North”, in uscita il 22 ottobre. La band norvegese, che si avvia ai 40 anni di carriera, continua a rinnovarsi ed essere attuale. E ogni volta riservano qualche sorpresa.

Come quella che sta dietro al nuovo lavoro – e quindi anche a questo brano- il primo con brani totalmente inediti dal 2015. Tutto l’album infatti è stato registrato nel novembre 2021 a Bodø, la città norvegese situata a 90 km sopra il Circolo Polare Artico, insieme con la Arctic Philarmonica. L’arrangiamento orchestrale è di Kjetil Bjerkestrand, un musicista legato alla band da un rapporto ormai trentennale.

Tutto il lavoro di registrazione è diventato anche un film, che verrà distribuito nei cinema in territori selezionati in tutto il mondo da Trafalgar Releasing alla fine dell’estate, ma dal 21 ottobre sarà anche disponibile per il noleggio

L’album invece esce in diverse versioni: cd con custodia; vinile nero pesante (2 x vinile riciclato da 12 pollici); edizione limitata deluxe (con libro cartonato di 40 pagine, 2 Lp con maniche incollate, cd in una custodia di cartone e una scheda USB); riproduzione prolungata dell’audio digitale per il download e lo streaming.

Quanto agli A-Ha, è bene ricordare ai più giovani di chi stiamo parlando. Si tratta di una delle band di maggior successo dell’ultimo mezzo secolo: fondata nel 1985, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Brani come “Take on me” e “The sun always shines on tv” sono diventati iconici di un decennio, dopo aver conquistato le classifiche di mezzo mondo, Italia compresa.

