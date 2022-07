Charts: Kate Bush protagonista insieme ad Harry Styles

Harry Styles continua l’ascesa ma è sempre grande protagonista grazie a Netflix anche Kate Bush

ALBANIA: Singoli: A e din – Elgit Doda Ft. Xhensila

Album:Dy dashni -Meda

AUSTRIA: Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Zeit- Rammstein

BELGIO- Singoli:As it was – Harry Styles (Fiandre)/Calm down- Rema (Vallonia)/Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush (Germanofono)

Album: Harry’s House- Harry Styles (Fiandre) /KMT- Gazo (Vallonia)

BIELORUSSIA- Singoli:Po baram- Anna Asti

BULGARIA-Singoli: Povjechje- Miro & Alma (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Lotus- V:RGO

CIPRO – Singoli: Favela- Rack, Oge & MENJU

Album: Rackattack 2 – Rack

CROAZIA- Singoli: Feeling- Pravila Igre (nazionali)/Break my soul-Beyoncè (internazionali)

Album:Treći svijet- Haustor (nazionali)/Proof- BTS (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Feberdrømmer XX Dubai XX – Tobias Rahim

Album:30 somre- Kesi

ESTONIA – Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Part 2 – Guf & Murovel

FINLANDIA- Singoli: Villieläin- Ramses II

Album: Lifestyles of the sick & dangerous- Blind Channel

FRANCIA- Singoli: Chop (nouvelle école)- Fresh

Album: Diamant – Keen’ V

GERMANIA –Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: Deutschrap Brandneu- Farid Bang & Capital Bra

GRAN BRETAGNA- Singoli: Afraid to feel – LF System

Album: Harry’s house Harry Styles

GRECIA- Singoli:24hrs – Light & Trannos (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Harry’s house Harry Style

IRLANDA- Singoli:Running up that hill (A deal with God)- Kate Bush

Album:Harry’s house Harry Styles

ISLANDA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Vogguvisur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Derekh Hayashar- Ishay Ribo (nazionali) /Break my soul – Beyoncè (internazionali)

Album:Situs- Nunu

ITALIA-Singoli:S!R – Thasup ft Lazza & Sfera Ebbasta

Album: Sirio-Lazza

LETTONIA- Singoli: Damn about time- Lizzo

Album: Gads Bez Kalendāra- Brainstorm

LITUANIA- Singoli: Tyliai Pakuždėk-Jessika Shy

Album: Apkabinti prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO- Singoli: Layla -DJ Robin & Schürze

Album: KMT- Gazo

MACEDONIA DEL NORD: Singoli: As it was – Harry Styles

Album: Honestly, Nevermind- Drake

MALTA –Singoli: Is Sbuhija Ta Da iz zmien – The Travellers (nazionali)/Green Green Grass- Ed Sheeran(internazionali)

Album: Harry’s house – Harry Styles

MOLDAVIA: Singoli:Necesar- Mario Fresh & Renvtø

Album:You & Me – Veky

NORVEGIA- Singoli:Sør Afrika – Beathoven, Capow x 2G

Album:Klikken (Undergrunn) [Freestyle]- 109

PAESI BASSI- Singoli: I want you – La Fuente

Album:Harry’s house – Harry Styles

POLONIA- Singoli: MMM- Minelli

Album: Uczta – Sanah

PORTOGALLO- Singoli:As it was – Harry Styles

Album: Venham mais cinco-Josè Afonso

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Scumpa foc – Smiley ft Juno (nazionali)/ As it was – Harry Styles (internazionali)

Album: Partypackz (EP)- Aerozen

RUSSIA- Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Fjeniks -Anna Asti

SAN MARINO: Radio: Giovani wannabe – Pinguini tattici nucleari

SERBIA- Singoli: Martini- Henny (nazionali)/As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Poserina- Milica Pavlovic

SLOVACCHIA: Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: Big Boy FM – Gleb

SLOVENIA- Singoli:Adrenalin – Samntha Maya (nazionali) /Turn up sunshine – Diana Ross & Tame Impala(internazionali)

Album: Harry’s house – Harry Styles

SPAGNA- Singoli: Quevedo: Bzrp Music Sessions vol.52- Quevedo, Bizarrap

Album: Un verano sin ti – Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Kan inte gå- Bolaget

Album: Evergreen-Lasse Stefanz

SVIZZERA: Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Mercury – Acts 1 & 2-Imagine Dragons

TURCHIA- Singoli: 21 Reasons- Nathan Dawe ft Ella Henderson

Album: Marka- Batuflex

UCRAINA – Singoli:Stefania-Kalush Orchestra

Album: First day out – Kizaru

UNGHERIA- Singoli: Uristen -Valmar feat. Robert Szikora

Album:Máté Péter In Rock!- Karthago

